Titlurile de stat Fidelis din decembrie au debutat la tranzacționare la Bursa de Valori București

Titlurile de stat Fidelis emise în decembrie au debutat joi, 18 decembrie, la tranzacționare la Bursa de Valori București. Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să înceapă la jumătatea lunii ianuarie 2026, a transmis joi, Bursa de Valori.

Prin intermediul celor 31 oferte derulate începând cu august 2020, Ministerul Finanțelor a atras de la populație peste 62 miliarde lei (12,5 miliarde euro), sumă din care o treime, respectiv 21 miliarde lei (4,2 miliarde euro), reprezintă valoarea emisiunilor de titluri de stat derulate doar în 2025.

Ministerul Finanțelor (MF) a atras, în decembrie, 464,6 milioane lei și, respectiv, 201,5 milioane euro (valori însumând aproape 1,5 miliarde de lei – 293 milioane euro), prin a 11-a ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori București (BVB).

„Ultima ediție FIDELIS din acest an că tot mai mulți investitori preferă să își plaseze economiile în instrumente sigure și stabile, cu randamente predictibile. Rezultatele din 2025 arată că FIDELIS a devenit o opțiune solidă de economisire pe termen mediu și lung. Interesul constant al investitorilor și prezența consecventă a statului cu oferte bine calibrate au contribuit la stabilitate și predictibilitate în piață. Vom continua să dezvoltăm programul prin emisiuni diversificate, adaptate nevoilor pieței”, a declarat Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor.

Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a derulat în perioada 5 – 12 decembrie și a fost intermediată de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Comerciala Romana, BRD – Groupe Societe Generale, TradeVille și UniCredit Bank (Sindicat de intermediere) și Banca Transilvania, Libra Internet Bank (Grup de distribuție).

În cadrul acestei oferte, românii au plasat aproape 13.000 de ordine de subscriere, atât pentru titlurile de stat denominate în lei, cât și pentru cele în euro.

Caracteristicile titlurilor de stat sunt prezentate în tabelul următor:

Veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital nu sunt impozabile.

În emisiunea de titluri de stat Fidelis au putut investi persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani până la data închiderii ofertei, inclusiv.

Unde găsesc titlurile pe care le-am cumpărat în ofertă?

Dacă au fost subscrise printr-o bancă sau societate de brokeraj, fără a semna un contract de prestări servicii de investiții financiare, titlurile de stat sunt înregistrate în evidențele Depozitarului Central în numele deținătorului. În cazul în care titlurile de stat au fost cumpărate în baza unui contract de prestări servicii de investiții financiare, printr-o bancă sau societate de brokeraj autorizată să tranzacționeze la Bursa de Valori București, titlurile de stat sunt în contul de tranzacționare al deținătorului.

Ce fac cu titlurile de stat?

Acestea pot fi păstrate până la maturitate sau deținătorii le pot vinde sau pot să cumpere și altele în orice ședință de tranzacționare la BVB, printr-unul dintre intermediarii autorizați (bancă sau societate de brokeraj) să tranzacționeze la BVB.

Dacă deținătorii doresc să păstreze titlurile de stat, aceștia au două opțiuni:

• Vor primi dobânda anual, iar la maturitate li se va returna principalul într-un cont bancar transmis Depozitarului Central, în cazul în care subscrierea a fost făcută printr-o bancă sau societate de brokeraj, fără a semna un contract de prestări servicii de investiții financiare.

• Pot deschide un cont de tranzacționare la o bancă sau societate de brokeraj, prin semnarea unui contract de prestări servicii de investiții financiare și pot transfera titlurile de stat de la Depozitarul Central în acest cont de tranzacționare. În acest caz deținătorii vor avea titlurile de stat în contul de investiții în care vor primi cuponul anual, iar la maturitate li se va returna principalul.

Cum pot să vând sau să mai cumpăr titluri de stat după ce oferta s-a încheiat?

Tranzacțiile la BVB au loc între cumpărători și vânzători prin intermediul platformei de tranzacționare. Pentru a putea cumpăra sau vinde, investitorii trebuie să aibă un cont de tranzacționare la o bancă sau societate de brokeraj. Lista intermediarilor autorizați să tranzacționeze la BVB este disponibilă AICI.

Unde pot vedea prețul curent al titlurilor?

Prețul poate fi verificat în orice moment pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, introducând simbolurile de mai jos în căsuța de [ Căutare ] de pe pagina principală:

R2712D – pentru titlurile de stat pentru donatori, în lei și cu maturitate de 2 ani

R2712A – pentru titlurile de stat în lei cu maturitate de 2 ani

R2912C – pentru titlurile de stat în lei cu maturitate de 4 ani

R3112A – pentru titlurile de stat în lei cu maturitate de 6 ani

R2812CE – pentru titlurile de stat în euro cu maturitate de 3 ani

R3012AE – pentru titlurile de stat în euro cu maturitate de 5 ani

R3512AE – pentru titlurile de stat în euro cu maturitate de 10 ani.