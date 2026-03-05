Războiul din Iran are efect în Pireu: feriboturile din Grecia nu merg joi

Marinarii greci fac grevă cerând ca echipajele grecești blocate în Golful Persic să fie aduse acasă.

După ce SUA și Israel au atacat Iranul, Gardienii Revoluției de la Teheran au anunțat că au închis strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman și de Oceanul Indian. Brațul de apă are o lățime între 40-100 de kilometri, fiind mărginit la nord de Iran și la sud de Oman și de Emiratele Arabe Unite. Prin Ormuz trece aproximativ 20% din petrolul consumat în lume.

Închiderea strâmtorii a blocat acest imens trafic naval. Echipaje din toată lumea stau pe vase care așteaptă în largul strâmtorii.

Pentru că se tem pentru viața colegilor lor aflați în zona Golfului Persic, marinarii din Grecia au anunțat că feriboturile care merg de la Pireu către insulele grecești vor rămâne în port joi din cauza unei greve de 24 de ore convocate de sindicatul PNO, informează ziarul Ekathimerini.

Cererea greviștilor este repatrierea imediată a tuturor membrilor echipajului grecesc blocați pe navele comerciale din Golful Persic devastat de război.

Sindicatul a solicitat ca întreaga zonă să fie declarată zonă interzisă pentru navigația comercială și a îndemnat autoritățile elene să extragă „imediat” marinarii blocați în Golf din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz.

Într-o declarație făcută marți, PNO și-a exprimat, de asemenea, opoziția fermă față de planurile guvernului de a redirecționa feriboturile grecești către Israel – probabil pentru a ajuta la repatrierea civililor blocați din cauza interdicțiilor de zbor în Orientul Mijlociu.

„Dacă aceste informații se dovedesc a fi adevărate, considerăm că este provocator și periculos să se aprobe o rută către zona de război”, a declarat PNO. „Niciun vas nu va părăsi Grecia pentru a se îndrepta către Orientul Mijlociu”, a adăugat acesta.

Foto: Scaliger | Dreamstime.com