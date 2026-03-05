„Prima doamnă” invizibilă a Iranului: Cine era soția lui Khamenei și tăcerea presei oficiale asupra sorții ei

Soția ayatollahului Iranului a murit la o zi după soțul ei, pe 2 martie, dar presa oficială din Teheran abia a anunțat știrea.

Timp de decenii, soția fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, a trăit aproape în totalitate ferită de ochii publicului. „Chiar și moartea ei a fost anunțată cu reticență, de parcă ea nu ar fi existat niciodată”, a relatat Iran International, un site de opoziție iranian, din exil.

„Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh a murit la o zi după soțul ei. Și-a petrecut ultima zi în comă într-un spital din apropierea reședinței lor de pe bulevardul Pasteur din centrul Teheranului, un complex păzit mult timp de Gărzile Revoluționare, dar acum distrus”, relatează publicația.

„Nu a fost ceva romantic”

Născută într-o familie religioasă din Mashhad, s-a căsătorit cu Khamenei în 1964, pe când avea 18 ani, într-o ceremonie tradițională aranjată de familie. A fost chiar povestea spusă de ea.

„Nu a fost ceva romantic”, a spus soția lui Khameini, despre uniunea lor. „Bunica lui a venit la noi acasă să ne facă propunerea.” Citatele sunt din două interviuri, singurele pe care le-a dat.

Se știau atât de puține lucruri despre ea încât, atunci când s-a răspândit vestea morții sale, mass-media iraniană a avut inițial dificultăți în a găsi o fotografie fiabilă. Unele publicații au publicat din greșeală o fotografie a lui Ategheh Rajai, soția altui președinte decedat, Mohammad-Ali Rajai.

„Ea și-a descris rolul principal ca fiind menținerea unei vieți familiale stabile în timp ce soțul ei se dedica activității politice și religioase, subliniind că considera hijabul complet ca fiind ținuta adecvată în afara casei, în timp ce îmbrăcămintea în interior putea fi mai flexibilă, dar totuși respectând principiile islamice”, scrie Iran International.

Cuplul a avut șase copii: patru fii născuți înainte de Revoluția din 1979 și două fiice născute după aceea. Una dintre fiice, Hoda, a fost ucisă în același atac care a vizat casa și biroul lui Khamenei.

Cultura religioasă a non apariției

De-a lungul vieții sale, Mansoureh a rămas una dintre cele mai discrete figuri din elita conducătoare a Iranului. Prezența sa publică era mult mai limitată decât cea a Fakhr Iran Saghafi, soția lui Ruhollah Khomeini, sau a Effat Marashi, soția lui Akbar Hashemi Rafsanjani.

Absența ei din viața publică reflecta nu numai preferințele personale, ci și cultura politică care înconjura conducerea Iranului.

Khamenei și-a ținut în mare parte familia departe de ochii publicului din motive religioase, culturale și de securitate. Cleric profund tradiționalist, el rareori le permitea soției sau fiicelor sale să apară în public. Chiar și fiii săi, din care unul este promovat acum de către Gardienii Revoluției drept succesor, au fost mult timp feriți de ochii publicului.

O altă „Primă Doamnă” a fost certată că a folosit acest titlu

Deși nu a fost niciodată descrisă oficial ca „Prima Doamnă” a Iranului, statutul simbolic al soției Liderului Suprem, Mansoureh a apărut ocazional în dezbaterile publice.

Când Jamileh Alamolhoda, soția președintelui Ebrahim Raisi, a folosit pentru scurt timp acest titlu într-un interviu televizat, mass-media iraniană a raportat că descrierea a fost clarificată ulterior, după criticile din partea cercurilor conservatoare, care susțineau că titlul aparținea familiei Liderului Suprem.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh va fi înmormântată alături de soțul ei, la Sanctuarul Imam Reza din Mashhad, conform presei de stat din Iran.