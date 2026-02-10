„Copiii sataniști ai diavolului vin la Istanbul”. Turcia interzice concertele a două formații de metal

Un district din Istanbul a anulat, marți, concertele a două formații de metal acuzate de „satanism” de către mișcările islamiste și a dispus închiderea temporară a arenei care urma să găzduiască concertele, scrie AFP.

Guvernoratul din Beșiktaș, un cartier central al Istanbulului, a anunțat anularea concertelor care trebuiau susținute de formațiile Slaughter to Prevail (Rusia) și Behemoth (Polonia), „din cauza incompatibilității lor cu valorile noastre societale”.

Comunincatul precizează că „aceste evenimente au provocat o reacție vie din partea unor numeroase segmente ale societății”, fără însă să dea detalii. Zorlu Center nu va mai avea voie să organizeze „orice fel de concerte, festivaluri și programe plătiti timp de două zile, 10 și 11 februarie”.

Decizia, care a provoctat reacții numeroase în mediul online în Turcia, a fost luată ca urmare a apelurilorpe rețelele sociale lansate de publicația Yeni Akit, apropiată de partidul islamo-conservator AKP, aflat la putere.

Sub titlul ”Copiii sataniști ai diavolului sosesc la Istanbul”, ziarul scrie că cele două formații au fost „interzise și expulzate din Rusia și Polonia pentru că au difuzat propagandă satanică și au otrăvit sufletele tinerilor”. Cerând interzicerea celor două concerte, Yeni Akit a acuzat cele două formații de „promovare a satanismului prin inscripții și elemente vizuale reprezentându-l pe Diavol”.

Vocalistul trupei Slaughter to Prevail, cunoscut sub numele de scenă „Alex cel Groaznic”, a reacționat pe Instagram printr-un mesaj video în limbile engleză și rusă și subtitrat în turcă denunțând „un grup de islamiști care a pus presiune pe guvern afirmând că facem propagandă satanică”. „Este complet fals. Eu cred în Dumnezeu”, a spus rusul.

„Nu putem face nimic contra guvernului turc. Este o situație foarte tristă”, a conchis „Alex cel Groaznic”.