Ucraina insistă să primească acordul pentru a lovi ținte pe teritoriul Rusiei cu armele occidentale, după ce Moscova „a primit rachetele balistice iraniene”

Un oficial ucrainean, reprezentant al administrației prezidențiale, a declarat marți că Occidentul ar trebui să răspundă livrării de rachete iraniene către Moscova permițând Kievului să efectueze atacuri mai adânc pe teritoriul rus, informează Reuters.

Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a anunțat anterior că Rusia a primit deja rachete balistice din partea Teheranului, după 2 ani și jumătate de război pe scară largă în Ucraina. Blinken a precizat că se așteaptă ca Moscova să folosească aceste arme în următoarele săptămâni „în Ucraina, împotriva Ucrainei”.

Ca răspuns, Statele Unite vor impune noi sancțiuni Iranului în cursul zilei de marți, a adăugat Blinken, într-o conferință de presă susținută la Londra.

Deși a descris sancțiunile împotriva Iranului în legătură cu livrările de rachete drept un „pas pozitiv”, Andrii Yermak, înalt oficial prezidențial ucrainean, a afirmat că acest lucru nu este suficient.

„Avem nevoie, de asemenea, să primim autorizația de a utiliza armele occidentale împotriva țintelor militare de pe teritoriul Rusiei, avem nevoie de furnizarea de rachete cu rază mai lungă de acțiune și de îmbunătățirea sistemelor noastre de apărare antiaeriană”, a scris Yermak, într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.

Sanctions against Iran for supplying ballistic missiles to Russia are a positive step.



We also need authorization to use Western weapons against military targets on Russian territory, the provision of longer-range missiles, and the enhancement of our air defense systems.