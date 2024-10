Un nou pas pentru trenul metropolitan: Consiliul General a aprobat încheierea unui protocol cu CFR pentru realizarea proiectului

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, luni, încheierea unui protocol între Primăria Capitalei și CFR pentru implementarea proiectului „dezvoltarea serviciilor de tren urban pe semi-inelul feroviar de nord”, cu alte cuvinte, trenul metropolitan pe tronsonul dintre Gara de Nord şi Gara Obor.

„Obiectivul general al proiectului pentru componenta feroviară constă în derularea intervențiilor la infrastructura de cale ferată destinată transportului feroviar urban pe sectorul cuprins între Gara de Nord şi Gara Obor și operaționalizarea acestuia, prin accesarea finanțării nerambursabile disponibile în cadrul Programului Transport 2021 – 2027, Prioritatea (P6) – Trenuri urbane în nodurile urbane și în alte programe / surse de finanţare”, se arată în anexele proiectului de hotărâre.

În cadrul protocolului se vor face următoarele:

Elaborarea documentelor necesare pregătirii şi implementării lucrărilor de infrastructură;

Derularea procedurilor de achiziție a serviciului de elaborare a studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice, supervizării execuției lucrărilor, execuției lucrărilor etc., după caz;

Intervenţii la infrastructura de cale ferată destinată transportului feroviar urban;

Dezvoltarea facilităților multimodale pentru transportul de pasageri cu trenul urban;

Operaționalizarea, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport public Bucureşti-Ilfov, a transportului feroviar urban.

Trenul metropolitan este unul dintre cele mai importante proiecte promise de Nicușor Dan în campania de la alegerile locale din 2020. A rămas însă doar pe hârtie.

„Pe zona de Nord, aici există studiu de fezabilitate care a început acum un an și jumate, se va termina. Dar și aici CFR-ul vrea să facă lucrări de modernizare și până când CFR-ul nu stabilește unde o să fie conturul exact a liniei, noi nu putem să punem stații, ceea ce vrem să facem. Eu am crezut că poate să circule și pe zona de Sud. Nu se poate și am înțeles asta când mi s-a spus că sunt tronsoane în care viteza e de 5km/oră. Nu e rentabil economic. Va fi rentabil pe zona de Sud, care înseamnă 80% din linia de tren, în momentul în care CFR-ul, care e proprietar, va reabilita linia astfel încât ea să aibă o viteză de deplasare comercială”, explica recent Nicușor Dan, într-un interviu acordat HotNews.ro.