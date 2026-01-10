Un șofer de autobuz acuză că un bărbat a murit sub ochii călătorilor: „Nu au vrut să oprească autobuzul”

Un bărbat de 43 de ani a murit joi noapte pe unul dintre scaunele autobuzului operat de Societatea de transport public a Sibiului Tursib, relatează Turnul Sfatului. Șoferul a mărturisit că a fost anunțat abia când a ajuns la capătul liniei și că unii călători au evitat să îi spună despre situația dramatică pentru că nu ar fi avut cu ce să ajungă acasă. Un călător a sunat la 112, dar apoi a coborât lăsând salvatorii să caute autobuzul prin orașul de pe râul Cibin.

ISU Sibiu a anunțat vineri că unui bărbat în vârstă de aproximativ 43 de ani i s-a facut rău într-un autobuz Tursib, dar nu a mai putut fi salvat de echipajul SMURD care a intervenit, potrivit publicației locale.

Incidentul a avut loc joi seară, în jurul orei 23.15. Șoferul autobuzul a povestit că unii călători i-au spus că au observat când bărbatului i s-a făcut rău, însă nu l-au anunțat pentru a nu le întrerupe călătoria.

„Până la capătul de linie nu am știut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic”, a povestit angajatul societății de transport public a Sibiului, care are în spate 46 de ani de experință în domeniu.

El spune că o persoană care a ajuns până la capătul liniei l-a anunțat despre situația călătorului, care era inconștient, și poziționat într-un unghi mort al camerelor de supraveghere.

„Atunci eu am ieșit din cabină și, însoțit de persoană, am mers să vedem despre ce este vorba. Am văzut un bărbat în jur de 40 de ani, am spus eu, care avea capul pe spate și o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls”, a povestit șoferul.

În acel moment, a sunat la numărul unic de urgență 112. „De acolo am fost redirecționat către salvare și mi s-a spus că la ora 23:04, de pe Calea Dumbravii, în dreptul Bisericii de pe Mihai viteazu, ar fi primit un apel că cineva în autobuz este în stare inconștientă. Au întrebat în ce direcție merge autobuzul, iar persoana le-a spus că merge către Calea Dumbravii și că au trimis o ambulanță”, a povestit șoferul.

Acesta a precizat că autobuzul, care are o capacitate totală de 160 de locuri, a avut aproximativ 50 de călători pe tot parcursul traseului și aproape toate scaunele erau ocupate.

„De-a lungul timpului am fost martor la astfel de situații de până la zece ori, dar niciodată nu am văzut atâta indiferență, întotdeauna am fost anunțat și s-a intervenit imediat”, a mai povestit șoferul.