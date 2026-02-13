Un startup care construiește roboți umanoizi a atras peste 500 de milioane dolari finanțare

Un startup denumit Apptronik, susținut de Google și de Mercedes-Benz, a atras jumătate de miliard de dolari finanțare și a ajuns să fie evaluat la 5 miliarde dolari. Compania își va crește producția de roboți umanoizi și va deschide și noi birouri. În două runde, Apptronik a primit aproape un miliard de dolari.

Roboții companiei sunt folosiți la descărcarea remorcilor, la manipularea produselor din depozite și pentru operarea și întreținerea echipamentelor, scrie Reuters.

O parte din entuziasmul legat de Apptronik provine din faptul că a încheiat parteneriate cu Google DeepMind, precum și cu GXO și Mercedes-Benz, pentru a livra ceea ce în industrie se numește „embodied AI”, adică roboți capabili să perceapă mediul înconjurător și să acționeze fizic pe baza unui raționament, nu doar urmând instrucțiuni fixe.

Roboții Apptronik denumiți Apollo lucrează în prezent în zone desemnate din fabrici și depozite, zone strict separate de cele unde lucrează oamenii. Pe viitor, roboții vor deveni „colaborativi” și vor putea manevra diverse componente alături de angajații umani, scrie CNBC.

Jeff Cardenas, șeful companiei spune că, în domeniul automatizării, atractivitatea roboților umanoizi constă în versatilitatea lor, care permite „unui singur robot să îndeplinească mii de sarcini, în loc să fie o mie de roboți care, fiecare, să execute o singură sarcină”.

Apptronik, fondată acum zece ani, a mai primit o rundă de finanțare de 415 milioane dolari la început de 2025.

Finanțarea vine într-un moment în care investitorii alocă miliarde de dolari pentru startup-uri din domeniul roboticii umanoide, mizând pe faptul că progresele în inteligența artificială vor accelera adoptarea comercială a acestor roboți.

Apptronik are și un parteneriat strategic cu Google DeepMind pentru dezvoltarea de roboți umanoizi bazați pe Gemini Robotics (o serie de modele de AI dezvoltate de Google și optimizate pentru roboți).

Principalii concurenți ai companiei sunt din China.