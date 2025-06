Unul din cele mai așteptate seriale ale anului apare în câteva zile / Russell Crowe va prelua un rol imortalizat de Sean Connery / Producătorul filmelor „Pirații din Caraibe” bagă bățul prin gard

Filme si seriale noi in streaming, Foto: Shutterstock

A rămas mai puțin de o săptămână până când unul dintre cele mai așteptate seriale ale anului și cel mai popular produs vreodată de Netflix – „Squid Game” – va fi lansat în streaming; la capitolul filme, în schimb, am aflat că Russell Crowe va interpreta rolul jucat de Sean Connery în filmul original „Highlander” (Nemuritorul) din anii 1980; un nou film „Pirații din Caraibe” se prefigurează la rândul său la orizont, iar producătorul de cursă lungă al francizei a făcut comentarii care au declanșat un val de speculații în rândul fanilor; în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi și despre filmele importante apărute recent în streaming, viitorul serialului „Star Trek: Strange New Worlds”, și vedea câteva trailere noi pentru unele dintre cele mai așteptate producții cinematografice ale anului.

Unul din cele mai așteptate seriale ale anului apare în câteva zile

Peste 5, mai exact, sau chiar mai puține, în funcție de când citești ediția de duminica aceasta a rubricii Nerd Alert. Mă refer desigur la marea lansare în streaming a săptămânii care urmează, sezonul 3 și cel final pentru Squid Game, serialul-fenomen al Netflix care se întoarce pentru marele deznodământ vineri, 27 iunie. Spre deosebire de practica recentă cu alte seriale populare ale sale, Netflix a ales de data aceasta să nu împartă sezonul în două „volume” diferite, ceea ce înseamnă că vineri o să apară concomitent toate cele 6 episoade filmate.

„Am crezut că o să fie în regulă, dar de data asta a trebuit să-mi mai scot încă doi dinți”, a povestit, într-un interviu publicat mai devreme în cursul lunii de Entertainment Weekly, Hwang Dong-hyuk, cineastul sud-coreean care a gândit, scris și regizat serialul Squid Game. El povestise în mod faimos după sezonul 1 apărut în 2021 că a pierdut 6 dinți în timpul filmărilor din cauza stresului. El a spus ulterior că, de fapt, a fost vorba de 8. Mă rog, iată că banii nu aduc fericirea, sau liniștea, dacă ești o persoană care se stresează din firme.

Spun asta din moment ce Hwang Dong-hyuk a afirmat în decembrie, în comentarii exclusive făcute pentru HotNews.ro înainte de premiera celui de-al doilea sezon al Squid Game, că Netflix i-a pus la dispoziție un buget mult mai consistent comparativ cu sezonul original (care a avut în jur de 2,37 milioane de dolari per episod, de câteva ori mai mic decât alte seriale populare ale platformei de streaming). Mă rog, cert e că așteptările sunt cât se poate de mari de toate părțile, având în vedere că vorbim de cel mai popular serial făcut vreodată de Netflix.

Primul sezon rămâne pe primul loc în clasamentul „all-time”, cu 265,2 de milioane de vizionări unice, în timp ce al doilea a ajuns la 192,6 de milioane de vizionări, plasându-se pe locul 3 în top. Între cele două se intercalează doar Wednesday, serialul-fenomen al regizorului Tim Burton, cu 252,1 milioane de vizionări. Și apropo de Wednesday, serialul lui Burton urmează să revină la rândul său pe Netflix relativ curând, prima parte a sezonului 2 urmând să fie lansată pe 6 august, iar a doua pe 3 septembrie. Dar mai e până atunci, propun să vedem trailerul pentru Squid Game:

Serialul „Star Trek: Strange New Worlds” se va încheia după 5 sezoane

Recent am avut parte și de o veste dulce-amăruie la capitolul seriale, Paramount+ confirmând înainte de premiera la jumătatea lunii viitoare a sezonului 3 pentru Star Trek: Strange New Worlds că acesta va avea în total 5 sezoane înainte de a trage cortina. Cum stă să apară în curând, sezonul 3 nu era, evident, o surpriză pentru nimeni. Paramount+ dezvăluise anterior și un sezon 4, care a intrat deja în producție și va fi lansat probabil anul viitor. De ceva timp apăruseră și zvonuri despre un sezon suplimentar, care iată că acum a fost confirmat oficial.

Revista Empire notează că filmările pentru sezonul 5 ar putea să înceapă teoretic în 2026, „ceea ce ar netezi calea pentru ca acest serial retro, cu aventuri săptămânale, să se încheie într-un mod poetic în 2027, la 5 ani după debutul său”. „Încă de la început, Strange New Worlds și-a propus să onoreze ceea ce Star Trek a reprezentat dintotdeauna – o curiozitate fără limite, speranță și convingerea că un viitor mai bun este posibil”, au declarat producătorii executivi ai serialului, Akiva Goldsman, Alex Kurtzman și Jenny Lumet, în comunicatul despre sezonul 5.

Ei au subliniat că fanii se vor putea bucura de încă 26 de episoade de aventuri cosmice înainte ca Strange New Worlds să se încheie. 26 fiindcă sezoanele 3 și 4 vor avea câte 10 episoade, la fel ca primele, în timp ce ultimul va fi mai scurt, cu 6 titluri. Până atunci, la noi în România fanii vor putea vedea sezonul 3 pe SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează la noi serialele Star Trek. Cum o face cu un mic decalaj față de Paramount+ în SUA, sezonul 3 va avea premiera pe SkyShowtime în data de 4 august, când vor fi lansate primele 2 episoade.



Russell Crowe va prelua un rol imortalizat de Sean Connery

Vestea săptămânii în materie de noutăți din industria cinematografică a venit din partea jurnaliștilor de la Collider, care au dezvăluit în exclusivitate vineri că Russell Crowe a bătut palma cu șefii de la Amazon MGM pentru a juca alături de Henry Cavill în noul film Nemuritorul („Highlander”). Deadline a dezvăluit aproape imediat după aceea, în baza propriilor surse din industria cinematografică, rolul pe care Crowe îl va juca: va fi mentorul personajului interpretat de Cavill, un rol jucat de Sean Connery în filmul original din 1986 cu Christopher Lambert.

Studioul Lionsgate a confirmat oficial în noiembrie 2023 că a dat undă verde unui nou lungmetraj Nemuritorul, bazat pe clasicul din anii ‘80. Cavill a anunțat 3 luni mai târziu că el va juca rolul principal, o altă informație obținută în prealabil „pe surse” de presa de la Hollywood. „Antrenamentele (cu săbii) urmează să înceapă de îndată. Va fi un proces de instruire foarte lung și sunt foarte entuziasmat să mă apuc de el”, a spus la momentul respectiv Cavill. De atunci, n-am mai aflat multe lucruri despre proiect, până la vestea de acum.

Sean Connery și Christopher Lambert într-o secvență din filmul „Highlander” (Nemuritorul) din 1986, FOTO: LMK / IPA / Profimedia Images

Luarea la bord a lui Crowe pentru film va marca o reuniune pentru cei doi actori care au jucat anterior împreună în lungmetrajul Man of Steel din 2013. Actorul veteran l-a interpretat atunci pe Jor-El, tatăl kryptonian al lui Superman și mentorul său, în timp ce Cavill a fost în rolul titular. Noul Highlander le va oferi practic ocazia să revină la o dinamică similară pe marele ecran, atunci când va fi în cele din urmă lansat. Iar Collider scrie acum că începerea filmărilor a primit în sfârșit unda verde, și că ele ar urma să demareze cândva toamna aceasta.

Lionsgate intenționa să lanseze filmul anul viitor, dar acum nu mai e întru totul clar dacă obiectivul e fezabil întrucât rotițele s-au mișcat agonizat de lent în ceea ce privește proiectul. Presa de la Hollwood a scris că asta s-a datorat apariției unor conflicte privind viziunea asupra filmului între studioul Lionsgate și regizorul Chad Stahelski, cel pe care l-a ales pentru scaunul regizoral. Însă cu câteva luni în urmă Amazon MGM, divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos, a intrat pe fir și a preluat proiectul, la pachet cu Stahelski.

Acesta, cunoscut pentru regizarea filmelor John Wick cu Keanu Reeves, a explicat într-un interviu acordat în noiembrie anul trecut cum vede povestea: „O vom aduce înainte de la începutul anilor 1500 din munții Scoției la New York-ul și Hong Kong-ul din prezent, și vom vedea cum merge. Există o mare oportunitate pentru [secvențe de] acțiune”. Ce pare ca și bătut în cuie este că, odată cu preluarea filmului de către Amazon MGM, noul film Nemuritorul va fi lansat și în streaming pe Amazon Prime Video, după ce va rula în cinematografe.

Russell Crowe, fotografiat în iunie anul trecut alături de soția sa, cântăreața australiană Danielle Spencer, la Săptămâna Modei de la Milano, FOTO: Ervin Shulku / Zuma Press / Profimedia Images

Filmul „Minecraft” a intrat în streaming pe Max

Trecând de la filme pentru care vom mai avea de așteptat la unul pe care îl putem vedea în streaming chiar acum, vinerea aceasta pe Max a apărut A Minecraft Movie, lungmetrajul live-action inspirat de extrem de popularul joc video omonim. Cu încasări totale de peste 953 de milioane de dolari, lungmetrajul care îi are cap de afiș pe Jason Momoa și Jack Black s-a ridicat fără doar și poate la nivelul așteptărilor, având în vedere materialul sursă. Până acum, e filmul de la Hollywood cu cele mai mari încasări în 2025, deși Lilo & Stitch vine puternic din urmă.

„Patru rebeli – Garrett ‘The Garbage Man’ Garrison (Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) și Dawn (Danielle Brooks) – se confruntă cu probleme obișnuite când sunt brusc atrași printr-un portal misterios în Overworld: o țară a minunilor bizare formată doar din cuburi, care prosperă prin imaginație. Pentru a se întoarce acasă, vor trebui să se adapteze aceastei lumi în timp ce pleacă într-o aventură magică alături de meșterul neașteptat, Steve (Black)”, ne spune descriere oficială publicată de Max pentru filmul Minecraft într-un comunicat.

Intrarea A Minecraft Movie în streaming pe Max a marcat a doua apariție majoră în tot atâtea zile, după ce Anora, filmul care a luat cele mai multe Oscaruri anul acesta, a avut premiera joi pe SkyShowtime. Iar iunie a fost chiar o lună excepțională în ceea ce privește noutățile în materie de filme în streaming. Mai devreme în cursul lunii pe Max a intrat și The Substance, „body horror”-ul în care Demi Moore a făcut furori. Iar pe Disney+ a avut premiera în streaming A Real Pain (tradus ca „Durere profundă”), comedia dramatică emoționantă care i-a adus lui Kieran Culkin Oscarul în martie.

Producătorul filmelor „Pirații din Caraibe” bagă bățul prin gard

A trecut puțin peste un an de când Jerry Bruckheimer, producătorul de cursă lungă al filmelor Pirații din Caraibe, a declarat că următorul film va marca o „resetare” a celebrei francize – ceea ce toată lumea a interpretat că va însemna o poveste nouă cu actori noi față de cei cunoscuți din titlurile anterioare. Acum, într-un nou interviu acordat Screen Rant zilele trecute, Bruckheimer a dezvăluit că „unii” dintre actorii anteriori din Pirații din Caraibe se vor întoarce în următorul film și că acesta va propune „o abordare nouă” asupra francizei, în ansamblu.

Întrebat dacă „o abordare nouă” înseamnă o distribuție complet nouă, Bruckheimer a răspuns: „Ei bine, nu chiar o distribuție complet nouă. Vor reveni unii… Dar nu o să vă spun care – va trebui să ghiciți”. Pe cât de scurte, comentariile sale au declanșat un val de speculații printre fani, care și-au amintit imediat de un interviu acordat de Orlando Bloom emisiunii This Morning mai devreme luna aceasta. El și-a reiterat disponibilitatea de a reveni pentru un nou film al francizei, deși personajul său Will Turner a ajuns la capăt de drum în At World’s End din 2007.

Mă rog, a avut și o scurtă apariție cameo în Dead Men Tell No Tales, ultimul film apărut în 2017. Chiar 8 ani au trecut de atunci? Sigur, franciza Pirații a fost deraiată de acuzațiile de violență conjugală formulate față de Johnny Depp de către fosta sa soție, Amber Heard. Acuzațiile l-au transformat pe Depp într-un paria la Hollywood. El a câștigat în cele din urmă, în iunie 2022, procesul de defăimare intentat lui Heard. Așa că normal că fanii s-au întrebat după noile comentarii ale lui Bruckheimer dacă Depp s-ar putea număra printre acei „unii” ce vor reveni.

Jerry Bruckheimer alături de Tom Cruise și Johnny Depp în 2013, cu ani înainte ca acuzațiile la adresa lui Depp să îi ruineze cariera, FOTO: John Shearer / AP / Profimedia

Întrebat despre subiect în interviul de anul trecut, Bruckheimer a răspuns că „în momentul de față nu”. Dar tot el a zis atunci că „viitorul urmează să fie decis”. Presupunerea mea e că acel „nu” e încă în picioare. La de 81 de ani, Bruckheimer e unul din „vulpoii bătrâni” ai Hollywood și un maestru al băgatului bățului prin gard pentru a atrage interesul față de filmele sale. Dincolo de orice, noile comentarii mă fac mai degrabă să cred că am putea afla în curând o veste majoră legată de viitorul film Pirații din Caraibe – precum o țintă de lansare în cinematografe.

Franciza Pirații din Caraibe a încasat peste 4,5 miliarde de dolari la nivel mondial, ceea ce o face una dintre cele mai de succes serie de filme din toate timpurile. Însă comparația nu e tocmai precisă, având în vedere că numerele privind încasările sale nu sunt actualizate pentru a ține cont de inflația galopantă din ultimii ani. Deține și recordul de a fi prima franciză cinematografică ce a produs două sau mai multe filme care au depășit fiecare încasări de 1 miliard de dolari. Și a făcut asta cu filme apărute în 2006 (Dead Man’s Chest), respectiv 2011 (On Stranger Tides).

Hai să vedem totuși și câteva trailere noi, că am avut trei care au atras atenția săptămâna aceasta:

Netflix a dezvăluit trailerul oficial complet pentru cel de-al doilea sezon al The Sandman, unul din serialele în care și-a pus mari speranțe înainte să-l anuleze, foarte probabil din cauza scandalului de agresiune sexuală în care a fost implicat autorul Neil Gaiman. Sezonul va fi împărțit în două volume, care urmează să apară pe 3 și 24 iulie, cu câte 6, respectiv 5 episoade. Episodul final va fi difuzat o săptămână mai târziu, pe 31 iulie;

din partea studioului Paramount am avut parte de un nou trailer pentru noul film Naked Gun, „reboot”-ul plănuit după 31 de ani de hibernare a francizei, și la 15 ani după moartea legendarului Leslie Nielsen. La fel ca în cazul primului trailer dezvăluit în aprilie, eu parcă mă așteptam la ceva mai mult, având în vedere că rolul titular a fost preluat de Liam Neeson. Cert e că la noi va avea premiera în cinematografe pe 1 august, potrivit Cinemagia;

de la 20th Century Studios în schimb am avut parte de primul trailer pentru Springsteen: Deliver Me From Nowhere. După cum sugerează și titlul, e vorba de un film biografic despre legendarul Bruce Springsteen. Filmul se va învârti în jurul unui moment anume din viața lui Springsteen: cel care a dus la crearea albumului său de referință Nebraska, extrem de apreciat de critici. În rolul principal îl avem pe actorul american Jeremy Allen White, un nume tot mai căutat la Hollywood după succesul de care s-a bucurat cu serialul The Bear. Apare în cinematografe pe 24 octombrie.

Sper că ți-a plăcut rubrica Nerd Alert de weekendul acesta. În caz că vrei să arunci o privire și peste cea de duminica trecută, o ediție specială care combină literatura cu subiectul momentului din zona tehnologiei, o poți găsi aici: