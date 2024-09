Unul dintre actorii serialului „Friends” spune că o „decizie brutală” i-a schimbat cursul întregii cariere

Actorul David Schwimmer, recunoscut la nivel internațional după ce a jucat timp de 10 sezoane în popularul serial „Friends”, spune că o „decizie brutală” pe care a luat-o cu ani în urmă i-a schimbat cursul întregii cariere și că, în alte condiții, putea să devină o vedetă de filme, relatează Entertainment Weekly.

Schwimmer, care a jucat rolul lui Ross în Friends între 1994 și 2004, a fost întrebat într-un episod recent al podcastului Origins despre un lucru care era cunoscut deja: că el a refuzat în mod faimos să joace în filmul Men in Black, primul lungmetraj al ceea ce avea să devină una dintre cele mai de succes francize din istoria cinematografiei.

Gazda podcastului i-a sugerat că acceptarea rolului „ar fi fost o decizie majoră din cauză că programul de filmări ar fi fost complet diferit“, dacă era să joace atât în Men in Black, cât și în serialul difuzat de NBC.

„Oh, da. Dar nu de aceea am refuzat”, a răspuns actorul acum în vârstă de 57 de ani. Schwimmer a explicat ulterior că, după ce a filmat lungmetrajul The Pallbearer din 1996, unul în care a jucat alături de Gwyneth Paltrow, studioul Miramax i-a oferit „un contract pentru 3 filme, la preț fix”.

El a acceptat, cu o condiție. „Am avut ocazia să îmi regizez primul film”. Actorul se referă la filmul Since You’ve Been Gone ce avea să apară în 1998.

David Schwimmer spune că i-a pus pe prieteni pe primul loc

Schwimmer a explicat că șefii de la Miramax i-au permis să îi aleagă pentru debutul său regizoral pe toți membrii trupei de teatru din care făcea parte Chicago’s Lookingglass Theater Company.

„Am început pre-producția. Toți prietenii mei din lume din trupa mea de teatru și-au părăsit slujbele doar pentru a putea filma asta în decursul verii, care urma să fie o filmare de șase săptămâni la Chicago. Bugetul a fost stabilit, suntem în pre-producție, am angajat întreaga echipă, totul merge, și atunci mi s-a oferit Men in Black”, a relatat actorul american.

El a explicat că oferta nu putea veni într-un moment mai prost deoarece „fereastrea mea de vară departe de Friends era de patru luni”. „Am avut o pauză de patru luni iar Men in Black urma să fie filmat exact când eu aveam să regizez acest film cu trupa mea”, a relatat el.

Schwimmer a descris decizia de a refuza să joace în filmul de acțiune-comedie ca fiind una „brutală” în contextul în care a fost nevoit să aleagă între loialitatea față de prietenii săi și un rol care putea să îi schimbe cursul întregii cariere.

David Schwimmer în 2024, la un eveniment organizat de Disney, FOTO: Evan Agostini / AP / Profimedia

Actorul spune că filmul „Men in Black” l-ar fi făcut o vedetă și pentru marele ecran al cinematografelor

„Sunt foarte conștient, 20 de ani mai târziu, că rolul m-ar fi făcut o vedetă de film. Dacă vă uitați la succesul acelui film și al acelei francize, cariera mea ar fi luat-o pe o traiectorie foarte diferită”, a declarat el.

Schwimmer avea să apară în anul următor în cinci filme, în afară de cel pe care l-a regizat: The Thin Pink Line, Kissing a Fool, Six Days, Seven Nights și Apt Pupil. Spre deosebire însă de Men in Black, titlul niciunuia dintre ele nu mai spune mare lucru în ziua de azi.

Ulterior, Schwimmer n-a reușit să folosească popularitatea câștigată datorită Friends pentru a-și lansa o carieră cinematografică de anvergură. Același lucru s-a întâmplat și cu colegii săi din serial, cu excepția notabilă a lui Jennifer Aniston.

Actorii din Friends s-au reunit în circumstanțe tragice anul trecut pentru a lua parte la înmormântarea lui Matthew Perry, colegul lor care a fost găsit mort în data de 28 octombrie la vârsta de doar 54 de ani.