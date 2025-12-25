Vânzarea Regina Maria. Va deveni un gigant cu afaceri de peste 1 miliard euro. Plan al finlandezilor pe 5 ani

Grupul finlandez Mehiläinen, care a preluat de la fondul de investiții MidEuropa rețeaua de centre medicale românești Regina Maria, în cea mai mare tranzacție din sectorul medical din Europa Centrală, și-a fixat un plan ambițios, în care să depășească un volum al cifrei de afaceri de 1 miliard euro.

Obiectivul de dublare practic a afacerilor ar urma să fie atins în circa 5 ani. Janne-Olli Järvenpää, CEO al Mehiläinen Group, a transmis anterior pentru Profit.ro că noul proprietar va sprijini echipa de management a Regina Maria în implementarea planului de dezvoltare, cu accent pe investiții în noi facilități și tehnologii medicale de ultimă generație.

