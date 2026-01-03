Vicepreședintele Venezuelei a cerut dovezi imediate că Maduro trăiește, după ce a fost capturat de SUA

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro (dreapta), și prima doamnă, Cilia Flores, salută alături de vicepreședinta Delcy Rodriguez (stânga) la sosirea la Capitolio – sediul Adunării Naționale – pentru inaugurarea prezidențială, la Caracas, pe 10 ianuarie 2025. Credit line: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Președintele venezuelan Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de forțele americane și scoși din țară, a transmis Donald Trump, sâmbătă, când a confirmat că „SUA au efectuat un atac de amploare asupra Venezuelei”.

Într-o intervenție la televiziunea venezueleană, vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, a spus că guvernul nu știe unde se află președintele Maduro sau Prima Doamnă. De asemenea, ea a afirmat că guvernul a cerut „dovezi imediate că sunt în viață”.

Delcy Rodríguez este un aliat al președintelui Maduro, care a numit-o în funcția de vicepreședinte în iunie 2018. Pe lângă funcția de vicepreședinte, ea ocupă și funcția de ministru al Puterii Populare pentru Economie și Finanțe din septembrie 2020. Anterior, Rodríguez a fost ministru de externe.

În cazul în care afirmațiile lui Donald Trump se confirmă, constituția venezueleană prevede că puterea ar trece la Delcy Rodríguez, scrie BBC. Acest lucru este însă nesigur, nefiind clar, în contextul actual, cine ar ajunge la conducere. Statele Unite nu l-au recunoscut pe Maduro ca președinte legitim, iar opoziția venezueleană susține că președintele de drept este politicianul exilat Edmundo Gonzalez.

După atacurile SUA, ministrul Apărării din Venezuela a anunțat o desfășurare imediată a forțelor militare în toată țara. Vorbind în spaniolă într-o intervenție video, Vladimir Padrino López a cerut „un front unit de rezistență în fața celei mai grave agresiuni” împotriva Venezuelei, adăugând că țara respectă „ordinele lui Maduro” de a desfășura toate forțele armate. „Ne-au atacat, dar nu ne vor supune”, a spus el, citat de BBC.

Ce acuzații i-a adus Trump președintelui Venezuelei

Atacul american pe teritoriul venezuelean semnalează o escaladare bruscă a campaniei Washingtonului împotriva guvernului Maduro, pe care administrația Trump îl acuză că inundă SUA cu droguri și membri ai bandelor.

Președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei, intensificând în ultimele luni presiunea asupra președintele Nicolás Maduro.

Înainte de atacul raportat pe 3 ianuarie pe teritoriul venezuelean, pe 29 decembrie, Trump a declarat că forțele americane au efectuat un atac asupra unei zone de acostare pentru presupuse ambarcațiuni venezuelene transportatoare de droguri, fără a specifica locația atacului.