VIDEO Africa de Sud, blocată de zăpezi de până la 2 metri. O femeie a murit de frig

O femeie a decedat după ce a rămas blocată toată noaptea într-un microbuz pe o şosea paralizată de ninsori neobişnuit de abundente, care s-au abătut de vineri asupra estului Africii de Sud, au anunţat duminică autorităţile, informează AFP, citată de Agerpres.

Traficul a rămas blocat pe o distanţă de circa 30 de kilometri, în special pe N3, una dintre principalele rute ale ţării, care leagă Johannesburg de oraşul Durban, de pe coasta de est, a declarat duminică dimineaţa compania concesionară a drumului.

O femeie de 39 de ani a murit din cauza hipotermiei la spital sâmbătă, după ce şi-a petrecut noaptea de vineri spre sâmbătă blocată pe drum împreună cu alţi pasageri într-un microbuz-taxi, a declarat pentru AFP Roland Robertson, de la compania de servicii de urgenţă Midlands EMS.

Călătorii au rămas blocaţi în apropierea oraşului Mooiplaas, la aproximativ 430 de kilometri de Johannesburg. „Au stat în frig toată noaptea, fără pături, fără nimic. Nu erau pregătiţi pentru asta”, a declarat Robertson pentru postul ENCA.

🇿🇦 ⁉️South Africa is covered in snow, with traffic there paralyzed for the second day.



It should be noted that it is spring there now and snow in southern Africa is a very rare phenomenon for September.



The video shows the situation on the Johannesburg-Durban highway. pic.twitter.com/9LjK9M9NMH