VIDEO Formația Linkin Park s-a reunit la 7 ani de la moartea lui Chester Bennington, cu o nouă solistă

Formația americană rock Linkin Park s-a reunit joi seară într-un concert-surpriză care a avut loc la Los Angeles, la 7 ani de la moartea solistului Chester Bennington. Trupa are doi membri noi: solista Emily Armstrong și bateristul Colin Brittain.

Emily Armstrong (38 de ani) este solista principală și chitarista formației rock Dead Sara, din 2005.

Linkin Park a anunțat un nou single, The Emptiness Machine, și lansarea unui nou album pe 15 noiembrie, numit From Zero.

Trupa va susține în această toamnă un turneu în SUA, Europa, Asia și America de Sud.

Concertul Linkin Park din 5 septembrie 2024, la Los Angeles

Ei vor concerta la Los Angeles pe 11 septembrie, la New York pe 16 septembrie, la Hamburg (Germania) pe 22 septembrie, la Londra (UK) pe 24 septembrie, la Seoul (Coreea de Sud) pe 28 septembrie și la Bogota (Columbia) pe 11 noiembrie.

Fanii Linkin Park au așteptat cu sufletul la gură acest moment, mai ales că zvonuri privind reunirea lor au apărut încă din primăvară, inclusiv cu o nouă voce feminină.

La finalul lunii august, trupa a lansat pe rețelele de socializare o numărătoare inversă, ceea ce a amplificat misterul cu privire la ceea ce avea să urmeze.

Când cronometrul a ajuns la zero, fanii au putut achiziționa bilete la un concert-surpriză anunțat pentru 5 septembrie, la Los Angeles.

Aseară, trupa a urcat pe scenă în noua componență, interpretând piese consacrate, precum Numb, One Step Closer, Crowling, In the End, dar și piesa nouă The Emptiness Machine, pentru care trupa deja a lansat un videoclip.

Trupa Linkin Park a fost fondată în 1996, în Agoura Hills, California, de către Mike Shinoda (voce, chitară, clape) și chitaristul Brad Delson. Ulterior s-au alăturat Rob Bourdon (tobe), Dave Farrell (bas) și Joe Hahn (DJ).

Chester Bennington a devenit solistul principal în 1999, iar trupa a cunoscut un succes fulminant în următorii 15 ani, fiind ani la rând premiată la Grammy Awards, American Music Awards, Billboard, MTV Music Awards și alte ceremonii din întreaga lume.

În plin succes muzical, Chester Bennington s-a sinucis pe data de 20 iulie 2017. Cu excepția unui concert în memoria lui Chester din toamna anului 2017, trupa nu a mai urcat pe scenă de atunci.

Sursa foto: Rolling Stone