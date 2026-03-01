Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise / Imagini cu urmările atacului

HotNews.ro
VIDEO Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise / Imagini cu urmările atacului
Sursa foto: Captură video X

Cel puțin 6 oameni au fost uciși după ce Iranul a lansat duminică o rachetă balistică asupra orașului Beit Shemesh, situat la 30 km distanțǎ de Ierusalim, a anunțat inițial serviciul de ambulanță Magen David Adom, citat de Times of Israel. Ulterior, autoritățile au revizuit bilanțul la opt morți.

Racheta a lovit un imobil din orașul Beit Shemesh, conform serviciilor de urgență israeliene. O fată de 10 ani și o altă persoană au fost transportate la spital în stare gravă, iar alte 11 persoane au fost rănite ușor, a transmis Magen David Adom.

Zeci de case din apropiere au fost, de asemenea, avariate, iar pompierii caută posibil oameni prinși sub dărâmături.

Momentul când racheta lovește a fost surprins în mai multe filmări publicate pe X.

Totodată, pe rețelele de socializare au apărut și imagini surprinse la scurt timp după atac.

Armata israeliană verifică de ce nu a fost interceptată racheta

Forțele Israeliene (IDF) au anunțat că investighează eșecul de a intercepta racheta balistică iraniană care a lovit Beit Shemesh.

Armata a transmis că sistemul de avertizare timpurie al Comandamentului Frontului Intern a funcționat conform așteptărilor și a fost activat în Bet Shemesh înainte de declanșarea sirenelor propriu-zise, ​​care au sunat și ele.

Șeful Comandamentului Frontului Intern, generalul-maior Shai Klepper, se îndreaptă, de asemenea, la fața locului, a adăugat armata.

Citește și
Dezvăluire: războiul SUA în Iran, ajutat de Inteligența Artificială produsă de compania criticată de Trump. Cum a fost folosit asistentul AI Claude în atacurile americane
Atacul din Iran: Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei. De obicei, în acel moment, nu se atacă / Cui au arătat fotografia
Războiul din Iran – Un șoc pentru cei care au de călătorit în aceste zile cu avionul. Sunt afectate și destinații care n-au legătură cu Orientul Mijlociu

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro