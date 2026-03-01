VIDEO Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise / Imagini cu urmările atacului
Cel puțin 6 oameni au fost uciși după ce Iranul a lansat duminică o rachetă balistică asupra orașului Beit Shemesh, situat la 30 km distanțǎ de Ierusalim, a anunțat inițial serviciul de ambulanță Magen David Adom, citat de Times of Israel. Ulterior, autoritățile au revizuit bilanțul la opt morți.
Racheta a lovit un imobil din orașul Beit Shemesh, conform serviciilor de urgență israeliene. O fată de 10 ani și o altă persoană au fost transportate la spital în stare gravă, iar alte 11 persoane au fost rănite ușor, a transmis Magen David Adom.
Zeci de case din apropiere au fost, de asemenea, avariate, iar pompierii caută posibil oameni prinși sub dărâmături.
Momentul când racheta lovește a fost surprins în mai multe filmări publicate pe X.
🚨 Footage of the Iranian missile hitting a residential area in Beit Shemesh, Israel. pic.twitter.com/xg55emvrmE— Global News & Geopolitics 🌍 (@GlobalNewsGeo) March 1, 2026
Four people were killed by an Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh, Magen David Adom says.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026
Footage shows the moment of the impact. pic.twitter.com/tJHgxJoTae
Totodată, pe rețelele de socializare au apărut și imagini surprinse la scurt timp după atac.
תיעוד: זירת הנפילה באזור בית שמש pic.twitter.com/UB7AM0wtZs— הארץ חדשות (@haaretznewsvid) March 1, 2026
Armata israeliană verifică de ce nu a fost interceptată racheta
Forțele Israeliene (IDF) au anunțat că investighează eșecul de a intercepta racheta balistică iraniană care a lovit Beit Shemesh.
Armata a transmis că sistemul de avertizare timpurie al Comandamentului Frontului Intern a funcționat conform așteptărilor și a fost activat în Bet Shemesh înainte de declanșarea sirenelor propriu-zise, care au sunat și ele.
Șeful Comandamentului Frontului Intern, generalul-maior Shai Klepper, se îndreaptă, de asemenea, la fața locului, a adăugat armata.