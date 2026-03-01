VIDEO Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise / Imagini cu urmările atacului

Cel puțin 6 oameni au fost uciși după ce Iranul a lansat duminică o rachetă balistică asupra orașului Beit Shemesh, situat la 30 km distanțǎ de Ierusalim, a anunțat inițial serviciul de ambulanță Magen David Adom, citat de Times of Israel. Ulterior, autoritățile au revizuit bilanțul la opt morți.

Racheta a lovit un imobil din orașul Beit Shemesh, conform serviciilor de urgență israeliene. O fată de 10 ani și o altă persoană au fost transportate la spital în stare gravă, iar alte 11 persoane au fost rănite ușor, a transmis Magen David Adom.

Zeci de case din apropiere au fost, de asemenea, avariate, iar pompierii caută posibil oameni prinși sub dărâmături.

Momentul când racheta lovește a fost surprins în mai multe filmări publicate pe X.

Footage of the Iranian missile hitting a residential area in Beit Shemesh, Israel.

Four people were killed by an Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh, Magen David Adom says. Footage shows the moment of the impact.





Totodată, pe rețelele de socializare au apărut și imagini surprinse la scurt timp după atac.

תיעוד: זירת הנפילה באזור בית שמש

Armata israeliană verifică de ce nu a fost interceptată racheta

Forțele Israeliene (IDF) au anunțat că investighează eșecul de a intercepta racheta balistică iraniană care a lovit Beit Shemesh.

Armata a transmis că sistemul de avertizare timpurie al Comandamentului Frontului Intern a funcționat conform așteptărilor și a fost activat în Bet Shemesh înainte de declanșarea sirenelor propriu-zise, ​​care au sunat și ele.

Șeful Comandamentului Frontului Intern, generalul-maior Shai Klepper, se îndreaptă, de asemenea, la fața locului, a adăugat armata.