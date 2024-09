VIDEO Momentul în care Bon Jovi salvează o femeie aflată la un pas de sinucidere. Era pe punctul de a sări de pe un pod din Nashville

Cântărețul Jon Bon Jovi a reușit să salveze o femeie care era pe punctul de a sări de pe un pod din Nashville, informează presa americană.

Totul s-a întâmplat în timp ce trupa americană se pregătea să filmeze un videoclip pe respectivul pod din Nashville, SUA. Bon Jovi a observat o femeie care se urcase pe balustradă și era pe punctul de a sări în râu.

Alături de o altă persoană, Bon Jovi poate fi văzut pe înregistrările video cum vorbește cu respectiva femeie și o convinge să nu sară.

Cei doi au ajutat-o mai apoi pe aceasta să treacă înapoi balustrada pentru a fi în siguranță.

Evenimentul a avut loc în cursul zilei de marți, iar poliția din Nashville a publicat miercuri pe reţelele sale de socializare imagini de pe camerele de supraveghere de la faţa locului, aducându-i un omagiu cântăreţului.

„Jos pălăria în faţa lui şi a echipei sale pentru că au ajutat o femeie pe podul Seligenthaler marţi seară”, se putea citi într-un mesaj care s-a viralizat.

Videoclipul, care a fost şters ulterior de Youtube, a fost totuşi postat online de numeroşi internauţi şi publicaţii.

„Cu toţii trebuie să contribuim la siguranţa celorlalţi”, a adăugat şeful poliţiei din Nashville, John Drake, citat de News.ro.

Nu este cunoscut până în acest moment mesajul pe care Bon Jovi l-a transmis respectivei femei.

Conform Page Six, Jon Bon Jovi nu va face niciun fel de comentariu pe această temă „din respect pentru persoana care se afla într-o situaţie stresantă şi vulnerabilă”.

CNN a relatat că femeia care a fost salvată Jon Bon Jovi a fost dusă la spital pentru tratament.

Rockstar Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee, while filming a music video.



Nashville Metro Police released video from a camera that recorded the moment. pic.twitter.com/7Zwn9dXrJk