VIDEO Taxi zburător, testat cu succes la Munchen. Pentru ce misiuni de transport a fost proiectat

ERC System, un startup din Munchen, a realizat un zbor de testare pentru una dintre cele mai mari aeronave electrice din Europa cu decolare verticală (eVTOL), un prototip de 2,7 tone proiectat pentru misiuni de transport cu încărcătură grea, cum ar fi transferul unor pacienţi către spitale de urgenţă.

Acest eVTOL, denumit Romeo, cu o anvergură a aripilor de 16 metri şi dimensiunile unui elicopter, a finalizat la finalul săptămânii trecute prima sa demonstraţie publică pe aerodromul militar Erding de lângă Munchen, informează Reuters și Agerpres.

„Am demonstrat că putem să transportăm 2,7 tone în aer şi, prin urmare, mai târziu, sarcina utilă de care avem nevoie”, a declarat directorul comercial şi cofondatorul acestui start-up, Maximilian Oligschlaeger, în timpul testului.

Prototipul poate zbura cu pilot sau fără pilot. El include şase locuri la bordul său, dar a zburat de această dată gol, din motive de siguranţă, în timpul testului.

ERC System intenţionează să lanseze această aeronavă pe piaţă în 2031, vizând transportul de sarcini utile de aproximativ 500 kg.

Viitorii clienți

În pofida turbulenţelor financiare din sectorul mai larg al aeronavelor eVTOL (electric Vertical TakeOff and Landing – vehicule electrice cu decolare și aterizare verticală, n.r.), ERC System afirmă că este bine finanţată.

Compania ERC este o filială a companiei germane de tehnologie IABG, care este şi furnizor de servicii pentru Bundeswehr, despre care Maximilian Oligschlaeger a spus că a investit o sumă semnificativă de peste 10 milioane de euro.

Operatorul de zboruri de salvare DRF Luftrettung, un viitor client, susţine dezvoltarea acestui vehicul de zbor şi se aşteaptă ca aeronava să reducă costurile şi timpii de călătorie pentru transferurile de pacienţi între spitale.

ERC System a refuzat să facă declaraţii despre cât ar costa aeronava odată ce va fi lansată pe piaţă.