VIDEO Continuarea unui film despre dezastre lansat cu 28 de ani în urmă a luat cu iureș box office-ul nord-american

Filmul cu dezastre „Twisters", o continuare a lungmetrajului „Twister" din 1996, a debutat fulminant la box office-ul nord-american, cu încasări semnificant peste așteptările analiștilor, relatează revista Variety, citată de News.ro.





Twisters a obținut încasări de 80,5 milioane de dolari din 4.151 de cinematografe din America de Nord, în condițiile în care la începutul weekendului analiștii preconizau că vânzările de bilete pentru acesta se vor ridica la aproximativ 50-55 de milioane de dolari.

Twisters a devenit astfel al treilea cel mai profitabil film în weekendul său de debut în cinematografe, în spatele doar a Inside Out 2 (154 de milioane de dolari) şi Dune: Part Two (82 de milioane de dolari).

Regizat de Lee Isaac Chung, Twisters îi are în rolurile principale pe Daisy Edgar-Jones, Glen Powell şi Anthony Ramos în rolurile unor vânători de furtuni care se trezesc în lupta vieţii lor atunci când mai multe tornade converg deasupra statului Oklahoma.

Filmul „Twisters” a beneficiat de pe urma nostalgiei față de primul lungmetraj

Analiștii din industria cinematografică consideră că succesul noului film se datorează în parte nostalgiei pentru predecesorul său (cu Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes şi Philip Seymour Hoffman), dar și noilor vedete cu care a venit: Glen Powell (din Top Gun: Maverick şi Anyone But You) şi Edgar-Jones (Normal People, serial foarte popular în Statele Unite).

În Statele Unite Twisters s-a bucurat de încasări peste media națională în așa-zisa zonă de Midwest, în special în zonele predispuse la a fi afectate de tornade.

Producţia filmului „Twisters” a costat 155 de milioane de dolari, fără a include milioanele pentru marketing. Drept urmare, lungmetrajul va avea nevoie să dea de „rezistență” în cinematografe pentru ca studioul de producție Amblin Entertainment și distribuitorii Universal Pictures și Warner Bros. să își recupereze costurile.

Universal s-a ocupat de distribuirea filmului în cinematografele nord-americane, în timp ce Warner Bros. deține drepturile pentru distribuirea sa internațională. Deocamdată Twisters nu este la fel de profitabil în străinătate, unde a încasat doar 27,1 milioane de dolari în weekend şi 42 de milioane de dolari înainte de acesta. Per total, filmul a generat 123,2 milioane de dolari pe piața nord-americană și cea mondială.

Filmele de animație completează podiumul box office-ului, cu încasări record de la lansare

Pe locul al doilea, Despicable Me 4 de la studiourile Universal şi Illumination a vândut bilete în valoare de 23 de milioane de dolari în 4.112 de săli de cinematograf nord-americane în al treilea weekend de la lansare.

Până în prezent, sequel-ul animat a obținut încasări de 259 de milioane de dolari pe piața internă din America de Nord şi 574 de milioane de dolari la nivel mondial. Franciza a devenit recent prima serie animată care a depăşit 5 miliarde de dolari încasări la nivel mondial.

Inside Out 2, un alt film „sequel”, s-a clasat pe poziția a treia cu 12,7 milioane de dolari din 3.625 de săli de cinema în cel de-al şaselea weekend în cinematografe. Animaţia este la un pas de a depăşi pragul de 600 de milioane de dolari în America de Nord, cu vânzări de bilete de 596,4 milioane de dolari.

La nivel mondial, este al doilea film de animaţie cu cele mai mari încasări din istorie, cu 1,443 miliarde de dolari şi va depăşi în curând Frozen 2 (1,45 miliarde de dolari). Inside Out 2, o producție Disney/Pixar este, de asemenea, pe cale să depăşească Barbie (1,446 miliarde de dolari) ca al 14-lea cel mai profitabil film din toate timpurile.

Lungmetrajul horror cu Nicolas Cage continuă să impresioneze

Filmul de groază Longlegs, în care Nicolas Cage joacă rolul unui criminal în serie enigmatic, a ocupat locul al patrulea în America de Nord, înregistrând 11,7 milioane de dolari din 2.850 de cinematografe în al doilea weekend de la debut.

Veniturile au scăzut cu doar 48% faţă de weekendul de deschidere, ceea ce este impresionant pentru genul horror. Filmul cu buget redus a încasat 44,6 milioane de dolari până în prezent.

A Quiet Place: Day One de la Paramount a completat top cinci cu 6,1 milioane de dolari din 2.913 de săli. După patru săptămâni pe marele ecran, thrillerul SF aproape mut a obţinut 127,6 milioane de dolari în Statele Unite.

Spre comparaţie, cele două filme anterioare ale francizei, A Quiet Place din 2018 şi A Quiet Place Part II din 2021, au avut pe piaţa internă încasări de 188 şi 160 de milioane de dolari. Day One, un „prequel” ca poveste pentru cele două lungmetraje, are încasări de 240 de milioane de dolari la nivel mondial.

