VIDEO Un tată a surprins momentul în care fiul său este înghițit de o balenă cu cocoașă în largul Patagoniei

O înregistrare video care s-a viralizat în mediul online arată cum o balenă cu cocoașă a înghițit pentru scurt timp un caiacist, momentul fiind filmat chiar de tatăl bărbatului în vârstă de 24 de ani, relatează CNN.

Momentul înspăimântător, a avut loc în timpul unei excursii tată-fiu pe apele înghețate din sudul extrem al regiunii Patagonia din Chile.

Înregistrarea arată balena ieșind la suprafață în Strâmtoarea Magellan și înghițindu-l pe Adrian Simancas pentru câteva clipe înainte de a-l elibera.

În videoclipul verificat de CNN, Dell, tatăl lui Adrian, poate fi auzit strigându-i fiului său, care fusese scuipat afară de balenă, să „prindă barca”. Adrian înoată apoi spre pluta tatălui său și se agață de ea în timp ce se îndepărtează de balenă.

Humpback whale swallows kayaker off Chile before releasing him. pic.twitter.com/UuUatMGUxN — The Associated Press (@AP) February 13, 2025

„Am crezut că m-a înghițit,” spune Adrian în videoclip.

În comentarii făcute pentru CNN en Español, Adrian a explicat ce a simțit când a fost înghițit pentru scurt timp de balenă cu cocoașă.

„Când m-am întors, am simțit pe față o textură lipicioasă; am văzut culori ca albastru închis, alb, ceva care venea din spate și se închidea… și mă trăgea în jos,” a spus el. „În acel moment, am crezut că nu mai pot face nimic, că voi muri, nu știam ce era”, a continuat acesta.

Bărbatul înghițit de balenă spune că a înțeles ce s-a întâmplat abia după ce a revenit la suprafață

Însă, în pofida sperieturii, el a simțit cum vesta de salvare „mă trăgea în sus, iar două secunde mai târziu eram din nou la suprafață și am început să înțeleg ce s-a întâmplat”.

Tatăl său a declarat la rândul său pentru CNN că a început să filmeze când a observat „valuri frumoase care păreau palpitante”.

Apoi a auzit „ceva ce suna ca un val puternic lovind în spate, iar când m-am întors, nu l-am mai văzut pe Adrian sau pluta lui, așa că m-am îngrijorat, iar după aproximativ trei secunde l-am văzut ieșind la suprafață, urmat de plută”.

Vanessa Pirotta, o expertă în faună sălbatică, a explicat pentru CNN că balena cu cocoașă probabil se hrănea cu krill sau pești în acel moment, iar caiacistul s-a aflat în calea ei.

„Domnul s-a întâmplat să fie foarte aproape de balena care doar își vedea de hrănire. Bărbatul nu a fost înghițit”, a spus ea.

„Aceste animale nu țintesc prăzi de dimensiunea unui om. Ele nu au echipamentul necesar pentru a face ceea ce e necesar ca să devoreze un om”, a explicat ea, menționând esofagul îngust al balenelor cu cocoașă și lipsa dinților la aceste mamifere acvatice.