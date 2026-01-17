Alertă meteo emisă de ANM pentru București. Cât de frig va fi în Capitală următoarele zile

Bucureștiul se află sub atenționare cod galben de ger până luni, 19 ianuarie, la ora 10.00. Cel mai frig va fi noaptea și dimineața, cu temperaturi ce vor atinge -12 grade.

Potrivit ANM, sâmbătă, în Capitală, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul, mai mult senin ziua va avea înnorări în a doua parte a intervalului, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi -4…-3 grade, iar cea minimă de -11…-9 grade.

Duminică, vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -7… -6 grade, iar cea minimă va fi -10…-9 grade.

Luni, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -5 grade, iar cea minimă va fi de -12…-10 grade.

Capitala se află sub cod galben ce vizează vreme deosebit de rece și ger. Alerta a început astăzi, de la ora 10:00, și este valabilă până luni dimineață, 19 ianuarie, ora 10:00.

Marți, vremea va fi în continuare geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul a 0 grade, iar cea minimă va fi de -10…-8 grade.