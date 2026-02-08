ANM anunță o schimbare radicală în București. Prognoza specială pentru Capitală

După mai multe zile în care temperaturile nu au mai scăzut sub zero grade, ANM anunță că vremea se schimbă în București.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, duminică, valorile termice se vor situa peste normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros.

Pe parcursul nopții trecător va ploua slab și vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului (rafale de 40…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6…8 grade, iar cea minimă de -1…0 grade.

Luni, vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi de -1…0 grade, iar cea minimă de -6…-4 grade.

Marți, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade.

Toată țara se află începând de duminică dimineața până marți seara sub incidența unui mesaj de infomare meteorologică ce vizează ninsori, intensificări ale vântului și răcire a vremii. Temperaturile vor crește începând de miercuri, 11 februarie.

