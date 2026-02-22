Vremea se schimbă radical după episodul de viscol: În ce regiuni din România urcă temperaturile la 15 grade și unde se menține gerul

Codul de viscol expiră astăzi la ora 10:00, lăsând în urmă cel mai sever episod de iarnă de până acum. Meteorologii anunță o schimbare drastică de regim termic începând de luni, când România se va împărți între primăvară și ger.

Bucureștiul și 16 județe sunt sub avertizare de ninsori și viscol până duminică, la ora 10.00.

Autoritățile au anunțat încă de sâmbătă seară că situația generată de ninsori și viscol începe să se stabilizeze, după două zile în care viscolul a paralizat sudul și estul României.

Ultima avertizare de fenomene severe încetează astăzi, la ora 10:00, iar prognoza meteorologilor pentru săptămâna viitoare indică o țară împărțită între primăvară de 15 grade și ger.

Deși în estul și în sudul țării temperaturile rămân negative, cu minime ce coboară în zona de nord a Moldovei spre minus 7, minus 8 grade, după acest val de ninsori nu va urma un episod de ger prelungit. Dimpotrivă, temperaturile vor începe să crească treptat, a explicat meteorologul ANM Robert Manta la Digi24.

Potrivit acestuia, de luni „țara se împarte în două”: în est vremea va rămâne mai rece, în timp ce în vest vor fi înregistrate temperaturi de până la 15 grade Celsius.

„Ne așteaptă o săptămână în care vremea devine ceva mai caldă și mai liniștită. Nu mai avem parte de evenimente severe. Săptămâna viitoare să spunem că împarte țara în două — partea de est a țării va rămâne cu temperaturi destul de scăzute, chiar dacă ușor peste normal, pozitive, însă jumătatea de vest — Banat, Crișana, Oltenia, vestul Transilvaniei — va avea temperaturi frecvent de peste 10 grade, poate chiar și de peste 15 grade”, a precizat meteorologul.

Perspectivele sunt optimiste și pentru debutul lunii martie. „În prima săptămână de primăvară calendaristică, pare că temperaturile vor crește în toată țara și am putea avea temperaturi pozitive peste tot, cu valori de până la 17-18 grade”, a adăugat Robert Manta.

Sursa foto: Dreamstime.com