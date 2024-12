Weekend trending în București, 14-15 decembrie: Târguri de Crăciun, petrecere pe role, Paulina cu „Noapte de iarnă” și întâlnire cu Mircea Cărtărescu

Mai sunt două weekenduri până la Crăciun, iar primul din această serie va fi unul cu soare cu dinți, dar și cu târguri de sezon care merită vizitate de către cei în căutare de cadouri.

În aceste zile, cafeaua de specialitate o poți bea la BOB Coffee Lab (Nicolae Titulescu 4-8), mai ales că acum o parte dintre produsele de patiserie de la Miez Brutărie Artizanală pot fi găsite aici.

Apropo de produse de patiserie, pentru perioada sărbătorilor, Velocità (Calea Victoriei 122) are în ofertă Panettone, dar și 2 variante noi de gelato – ciocolată cu lapte & portocală și ciocolată albă & portocală.

De un brunch deosebit te poți bucura la DeSoi (Str. Piața Sf. Ștefan 8), o băcănie – bistro aflată în inima cartierului Mântuleasa. Oamenii de aici sunt pasionați de tot ce înseamnă produse locale și de calitate, de cooking și de socializare în jurul farfuriilor pline, așa că și-au gândit localul în jurul unei mese comunale la care încap 16 persoane. În plus, în această perioadă găsești aici și cutii de cadouri cu delicatese din băcănia lor, cu produse de la producători locali.

Cei de la Bucătăria.localfood (Ion Slătineanu 30) au anunțat pentru acest weekend un brunch care-ți va lasa gura apă: Pui Kiev cu babic de Buzău – piept de pui umplut cu unt aromatizat cu usturoi, babic de Buzău, pătrunjel – în crustă panko + cartofii adevărați + sos de praz cu trufe.

Dacă ți se face poftă de un asiatic bun și ieftin, Dragoș Mihăilă a descoperit un local nou deschis în Piața Amzei – Thai Thai (Mendeleev 19). „Meniul Thai Thai este un mix între thai și chinezesc, în care găsești ramen, pad thai, supă pho, cât și bao zi, un preparat chinezesc până-n măduva oaselor. Prețurile sunt medii, dacă pui în balanță calitatea serviciilor și experiența în sine. Un Pad Thai cu vită „te duce” la 35 lei, un ramen se învârte pe la 45, iar un aperitiv 20-25 lei”, scrie Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

În weekendul 14-15 decembrie, Super NOEL îți dă #NasPentruCadouri la cel mai așteptat târg din București, organizat la Unirea Shopping Center (fostul spațiu Zara). Peste 100 de designeri români și internaționali, unii veniți special din orașe ca Veneția, Roma, Rotterdam și Sofia, cu creații exclusive pe care le poți găsi doar aici.

Sute de produse originale din categorii variate: fashion, bijuterii, obiecte decorative, lumânări parfumate, accesorii din piele, jucării handmade, cărți și multe altele. Este deschis între 10:00 – 22:00. Un bilet costă 15 lei.

Un alt târg de Crăciun găsești și la J’ai Bistrot, unde între 14-15 decembrie are loc J’ai Christmas Market. „Vom transforma și anul acesta localul în tărâmul lui Moș Crăciun. Timp de 2 zile, J’ai Christmas Market va fi locul cel mai cald din oraș unde veți găsi cadouri pentru cei dragi sau vă veți relaxa în arome de vin fiert, de scorțișoară și de portocale, dar și în miresme de gogoși calde, pufoase și delicioase”, scriu organizatorii. Accesul la eveniment este liber.

Sâmbătă, 14 decembrie, de la 21:00 – 4:00, are loc ultimul Roller Disco din 2024, tot la teatrul Recul (Splaiul Unirii 160). „Vom avea un bar bine pus la punct, dar cu prețuri decente, un sistem de sunet ce va umple frumos locația, lasere, lumini, fum pentru ambient.

Avem la activ 10 ediții din care am învățat și ne asumăm misiunea celui mai bine pus eveniment de pană acum. Facilitatori: Dumi (AMB), Bozo (Alfa Drink), Cristi (The Good Vibe), Dj Beatheice, DABU, TER Films şi nelipsiţii prieteni dragi din scena old si newschool de role care mereu dau o mână de ajutor”, scriu organizatorii. Prețul unui bilet este de 60 lei.

Pentru activități mai culturale, Editura Humanitas te invită pe 14 decembrie, ora 17:00, la o întâlnire cu Mircea Cărtărescu, într-un dialog cu jurnaliștii Adela Greceanu și Matei Marin despre literatură, despre Dublin Literary Award și despre formidabilul succes al romanului „Theodoros” în Italia, Spania, Franța. Accesul la eveniment este gratuit și se face pe baza unei rezervări pe Eventbook aici.

În ceea ce privește concertele, Malevolence vin la București, pe 15 decembrie la Expirat. Invitați speciali: Taking Back August & Take No More. Cvintetul britanic Malevolence produce un amestec fără compromisuri de sludgy metal și brutal metal hardcore, fără a suna vreodată ca o trupă generică de „metalcore”.

Pe 14 decembrie, Sala Palatului din București găzduiește unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale sezonului – Spărgătorul de Nuci, un balet clasic reinterpretat într-un mod grandios și inovator. Cu peste 2.500 de locuri și un decor spectaculos care îmbină elementele tradiționale cu imagini digitale impresionante, acest spectacol promite o experiență unică și imersivă pentru publicul de toate vârstele.

Cu proiecții digitale de mari dimensiuni care completează decorul fizic, fiecare scenă va fi o explozie de culoare și emoție, oferind spectatorilor o experiență vizuală de neuitat. În rolul Zânei Fondantelor, va străluci pe scenă una dintre cele mai apreciate balerine a lumii: Petra Conti, aducând în prim-plan magia și eleganța baletului clasic. Prețul unui bilet este de 260 lei.

Tot sâmbătă, la Nais Space are loc concertul „Noapte de iarnă” cu Paulina, artistă care s-a lansat independent în industria muzicală din România cu hit-ul scris, compus, produs și înregistrat de ea în dormitor „Fetița ta de milioane”. Va fi o atmosferă intimă, caldă, acustică – așa cum nu ai mai văzut-o pe Paulina până acum. Prețul unui bilet este de 105 lei.

Pe 15 decembrie 2024, începând cu ora 19:30, artistul Alexandru Andrieș va susține un concert de Sărbători special, găzduit de Sala Radio din București. Evenimentul promite să fie un prilej unic de a întâmpina sărbătorile de iarnă în compania inconfundabilului Andrieș, a cărui muzică a devenit parte din patrimoniul cultural românesc.

Alături de artist vor urca pe scenă Ioana Mîntulescu, Berti Barbera, Sorin Romanescu, Vlady Săteanu și Călin Grigoriu, iar de sunet va avea grijă, ca întotdeauna, Victor Panfilov. Prețurile biletelor sunt cuprinse între 65-160 lei.

Teatru & film

Pe 14 decembrie, la POINT se joacă „Tea and Milk”, o piesă scrisă și jucată de Edith Alibec. Sinopsisul sună astfel: „Încearcă să își construiască o viață în Londra. Se întoarce acasă pentru reuniunea de 10 ani de la liceu. Toți foștii colegi vorbesc despre investiții, căsătorii și copii. Ea se ascunde într-un colț și speră că nimeni nu o s-o întrebe nimic. Piesa lui Edith Alibec și a Danei Paraschiv celebrează curajul de a eșua (și de a râde) în viață atunci când te simți dezorientat – într-o altă țară, în compania greșită sau când pur și simplu simți că ai fost lăsat în urmă.” Un bilet costă 50 de lei.

În ceea ce privește filmele, în cinematografe au premiera trei producții care merită toată atenția cinefililor. În „Supermoșul” vedem cum dorința lui Moș Crăciun devine realitate când acesta se lovește la cap și începe să creadă că este SuperKlaus. Cu ajutorul lui Billie și al lui Leo, elful său asistent, SuperKlaus va trebuie să înfrunte un om de afaceri obsedat de jucării pentru a salva Crăciunul.

„Kraven vânătorul” este ultimul film cu supereroi din acest an și este unul care a fost așteptat destul de mult de fani. Relația complexă a lui Kraven cu nemilosul său tată, Nikolai Kravinoff, îl îndreaptă pe calea răzbunării cu consecințe teribile, motivându-l să devină nu doar cel mai abil vânător din lume, ci și unul dintre cei mai temuți.

„Stăpânul Inelelor: Războiul Rohirrimilor” este o altă animație care merită văzută în acest weekend nu doar de fanii cărților lui Tolkien. Datat cu 183 de ani înainte de evenimentele evocate în trilogie, „Stăpânul Inelelor: Războiul Rohirrimilor” prezintă destinul familiei lui Helm Hammerhand, legendarul Rege din Rohan.

După atacul subit al lui Wulf, nemilosul conducător al ținutului Dunlendig însetat de răzbunare, Helm și poporul său sunt nevoiți să se apere cu toate resursele la fortăreața Hornburg, mai târziu recunoscută drept Helm’s Deep. Aflată într-o situație disperată, Héra, fiica regelui Helm, trebuie să găsească puterea de a conduce armata împotriva acestei forțe care le amenință însăși existența.