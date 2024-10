Weekend trending în București, 26-27 octombrie: Frumoasa și Bestia în Grădina Botanică, festival de Halloween pe Lacul Morii și filmele de la Cannes în București

Ultimul weekend din octombrie va fi cu temperaturi ridicate pe timp de zi pentru această perioadă, ce vor ajunge până la 19 grade. Așa că n-are sens să stați prea mult prin casă, mai ales că se întâmplă suficient de multe în București pentru a avea de unde alege.

Cafeaua o puteți bea la AM PM coffee & more (Paris 7A), unde sâmbătă de la 11:00 revine în meniu Pumpkin Latte și plăcinta cu dovleac. În plus, cafeneaua se află într-o zonă plină de case frumoase și în care merită să te rătăcești într-o zi frumoasă de toamnă.

Pentru prânz poți da o fugă la Circus Pub (Lacul Tei 65), unde sâmbătă are loc Cirque du hamburgers. „George și Vlad, doi băieți cu greutate (și nu vorbim doar despre talentul la burgeri ), sunt gata să-ți arate ce înseamnă un festin de neuitat!

Adevărul e că nu ne-a luat mult să ajungem experți în burgeri, că la cum mâncăm, am absolvit academia burgerilor cu magna cum laude și câteva kilograme în plus! Ce urmează? Doi burgeri one-time-only care ne reflectă perfect: Best Burgers”, scriu organizatorii.

De menționat că la ediția din acest an a BurgerFest, Circus Pub a câștigat locul 1. „Circus Pub este, fără doar și poate, Mecca-ul iubitorilor de burgeri din România, nu doar din București. Anul acesta, au făcut furori cu burgerul „Nopți în Istanbul” în care au jonglat cu ingrediente și condimente specifice.

Burgerul a fost compus din: chiflă artizanală cu fulgi de sare aromatizați, Ciğ Kofte din bulgur, carne de vită cu pătrunjel și condimente orientale, Ezme salad din roșii de grădină, ceapă roșie nouă, pătrunjel și mentă, cremă de labneh și vânătă pe grătar, plus semințe de rodie. Într-un cuvânt: artă!”, scria Dragoș Mihăilă în mai, când a avut loc competiția BurgerFest.

Și la J’ai Bistrot (Griviței 55) se încing din nou ceaunele și grătarele duminică, de la 13:00. „Weekend-ul acesta continuăm seria evenimentelor culinare în grădină. Vă delectăm cu un super prânz de toamnă gătit la ceaun și grătar în zi de sărbătoare”, scriu organizatorii.

Meniul arată cam așa: Pastramă de berbecuț la grătar cu mujdei, murături și mămăligă – 57 lei; Mici cu muştar și cartofi prăjiți – 37 lei; Ciorbă de tarhon cu afumătură – 25 lei; Must – 12 lei.

La Grădina Olari (Olari 8), în ambele zile de weekend are loc tradiţionalul ospăț de toamnă. „Facem pastramă delicioasă şi ne încălzim cu vin fiert şi nişte tărie bună de la Distileriile Bran”, scriu organizatorii. Meniul aici arată astfel: Pastramă de berbecuț cu mămăligă, mujdei de usturoi și murături 200 gr/ 200 gr/ 70 gr – 55 lei.

Evenimente

Încă de vineri a început cel mai așteptat eveniment de Halloween din București: West Side Hallo Fest. Evenimentul are loc pe Insula Lacul Morii, iar bucureștenii sunt așteptați cu multe atracții și activități interesante.

Printre acestea se numără „Ghost Ride” – un autobuz cu fantome, dovleci imenși, vrăjitoare, ateliere pentru copii și concerte, 45 de tone de dovleci vor ajunge pe insulă (10.000 de bucăți vor fi folosite în cadrul atelierelor, iar alți 5.000 pentru decor).

Vor cânta Smiley, Carla’s Dreams, Vița de Vie, Bucovina, Alexandra Crișan, Alexandra Căpitănescu (câștigătoarea de la Vocea României) și Robin & The Backstabbers. Evenimentul va ține trei zile, iar intrarea se face pe bază de bilet.

Programul, pe zile, precum și mai multe detalii despre eveniment pot fi găsite aici. Un bilet cost[ 20 de lei și poate fi cumpărat de aici.

O idee pentru o zi însorită de toamnă este și o vizită la Muzeul Satului, mai ales că aici te așteaptă și o expoziție deosebită.

Albumul „Întâlniri memorabile prin Munții Făgăraș”, proiect al Fundației Conservation Carpathia, a fost lansat odată cu vernisajul expoziției cu același nume, la Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București.

Volumul spune povestea unei călătorii prin Munții Făgăraș care pornește din satele presărate în jurul munților și surprinde întâlnirile cu oamenii care duc mai departe tradiții și meșteșuguri, dar și cu oamenii care au ales să și împlinească destinul cu al muntelui. „Întâlnirile memorabile prin Munții Făgăraș” sunt surprinse de 25 fotografi români, membri Forona – Asociația Fotografilor de Natură din România, ce imortalizează în 140 de fotografii unicitatea Munților Făgăraș și viața acestora, un loc care într o zi ar putea deveni parc național.

Fundația Conservation Carpathia, organizație nonguvernamentală de mediu românească, are ca misiune crearea celui mai mare parc național acoperit de păduri sălbatice din Europa Centrală în Munții Făgăraș.

Expoziția „Întâlniri memorabile prin Munții Făgăraș” poate fi vizitată la Muzeul Satului Dimitrie Gusti, din București, în holul central al muzeului, până la 1 noiembrie. Accesul este gratuit.

La Grădina Botanică a revenit „Grădina luminilor”, de această dată cu o nouă expoziție grandioasă – „Frumoasa și Bestia”. Începând cu 25 octombrie, aceasta poate fi vizitată zilnic, până pe 2 martie 2025. Bilete pot fi cumpărate de aici, acestea au prețuri între 55-65 lei.

„După lăsarea serii, Grădina Botanică se va transforma într-un tărâm de basm, plin de lumini care aduc la viață personajele și scenele din Frumoasa și Bestia. Vizitatorii vor avea ocazia să vadă instalațiile cu Belle, Bestia, trandafirul fermecat și multe alte elemente magice.

Pentru iubitorii de puzzle, am pregătit un joc pentru mobil – tot ce e necesar este un smartphone și scanarea unui QR pentru a descoperi secretele castelului și a câștiga premii. Expoziția oferă foarte multe zone pentru poze – perfecte pentru a captura această călătorie magică. Tuneluri lungi de câțiva metri și lampioane fermecate vor fi un fundal superb pentru poze memorabile”, scriu organizatorii.

La capitolul concerte avem sâmbătă ultima zi din Dirty Fest. Începând cu ora 19:30 vor cânta trupele Symphress, Revolter, Kontrust și Dirty Shirt. „La fel ca și la edițiile din Cluj-Napoca și Timișoara, ediția de la București a fost gândită ca un eveniment de două zile, în care DIRTY SHIRT va prezenta câte un playlist diferit în fiecare zi de festival.

Cu această ocazie, formația va include piese care nu au mai fost cântate live de foarte mult timp, oferind astfel fanilor o experiență unică și variată. Bineînțeles că formația va urca pe scenă în formula Big Band, alături de numeroși artiști invitați.

Formula include atât muzicienii care au fost alături de trupă în turneele din ultimii ani, cât și artiști din trupele invitate la festival, asigurând astfel un spectacol dinamic și diversificat”, scriu organizatorii. Prețul unui bilet este de 120 de lei.

La Jazz Book (Carol Davila 1) are loc sâmbătă un concert de jazz instrumental în care vor fi reinterpretate cele mai frumoase cântece italiene de către trio-ul Marco Vezzoso – trompetă, Alessandro Collina – pian, Gabi Matei – tobe. Un bilet costă 80 de lei.

Tot sâmbătă ești așteptat să descoperi ce înseamnă un show-sprint marca Overnite Band, pentru că Andrei Leonte (primul câștigător XFactor) și colegii lui vin cu cel mai bun mix de piese și cu energie cât pentru tot anul. Intrarea este liberă.

Duminică în Quantic cântă Maybeshewill. Trupa britanică revin în această toamnă la București, în cadrul unui eveniment prezentat de Rockstadt Extreme Fest. Din 2006, Maybeshewill a lansat patru albume etalon pentru muzica post-rock europeană. Reuniti în 2018 la cererea specială a lui Robert Smith (The Cure) pentru un show în cadrul festivalului Meltdown, 2021 a marcat ulterior lansarea unui nou album, primul de la Fair Youth din 2014. Biletele sunt disponibile pe site-ul Rockstadt Extreme Fest și costă 90 de lei.

Tot duminică ești așteptat la Sala Palatului la un show IRIS – Cristi Minculescu, Valter & Boro. Legendara trupă promite un show de excepție, cu invitați speciali, unde publicul va fi răsfățat atât cu hit-urile formației, piese de referință care au fost interpretate mai rar în concerte, precum și creații noi. Biletele au prețuri cuprinse între 150 lei – 300 lei.

În Expirat, duminică revine trupa Dimitri’s Bats. Acesta s-a născut dintr-o nevoie de nou, iar aventura lor în peisajul muzical românesc a început prin 2018. De atunci, trupa a cântat în pijamale pe o scenă transformată în dormitor, au deschis pentru cei de la The 1975 și s-au făcut tot timpul remarcați prin concerte-concept în țară și-n afară.

Piesele lor au influențe indie pop, new disco, electro sau alternativ și vorbesc despre iubire, neputință și cam tot ce te-ar putea face să simți ce auzi. Un bilet costă 60 lei.

Ediția aniversară XV a Les Films de Cannes à Bucarest are loc între 25 octombrie – 3 noiembrie la Cinema Elvire Popesco, Cineplexx Băneasa, Cinema Muzeul Țăranului și la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României.

Noua ediție a festivalului Les Films de Cannes à Bucarest debutează spectaculos cu o proiecție de excepție: „Megalopolis”, mult așteptatul film al legendarului regizor Francis Ford Coppola, va deschide festivalul pe 25 octombrie, la Cineplexx Băneasa, într-o premieră națională, dar va avea proiecții și în celelalte zile ale festivalului.

„Anora” – Palme d’Or 2024, „All We Imagine as Light”- Grand Prix 2024, „Emilia Perez”- distins cu Premiul Juriului si Premiul pentru Cea mai bună interpretare feminină pentru cele patru actrițe din rolurile principale, se numără printre filmele ce pot fi văzute în cadrul festivalului.

Pe lângă peste 50 de proiecții cu cele mai așteptate filme de autor, Les Films de Cannes à Bucarest va organiza pentru publicul din România întâlniri și dezbateri cu cineaști și scriitori, precum și evenimente profesionale pentru actori, realizatori, scenariști sau producători de film.

Invitații de onoare ai ediției sunt: Marin Karmitz, unul dintre cei mai influenți producători, regizori și distribuitori de film din Europa, istoricul de film Kristin Thompson și Roberto Minervini, câștigător al Premiului pentru Cel Mai Bun Regizor (Un Certain Regard, Cannes 2024) pentru filmul „The Damned”. Regizorii Sean Baker și Miguel Gomes vor avea sesiuni Q&A cu publicul, prin transmisiune online. Programul îl găsești aici.

Teatru & film

În ceea ce privește piesele de teatru, sâmbătă, de la ora 20:00, la Teatrul Excelsior se joacă „Adrenalină”, spectacolul semnat de Gabriel Sandu. Acesta este o piesă de teatru ancorată în nostalgie, despre ce am trăit, cum am trăit, ce am înțeles din tot ce-a însemnat cultura anilor 2000. Prețul unui bilet este de 50 de lei.

Tot la Excelsior se joacă duminică, de la 19:00, și piesa „Foxfinder”, o distopie cu accente de thriller, o parabolă plasată în afara timpului și a spațiului concret, într-un loc în care vulpea este cel mai de temut dușman al omului. O familie de fermieri este investigată de către un căutător de vulpi… Regia îi aparține lui Cristi Juncu. Prețul unui bilet costa 35-65 lei.

Pe marile ecran urcă în weekend două filme care sigur vor atrage mulți spectatori în sălile de cinema. Pe de-o parte avem „Candidatul perfect”, o nouă comedie scrisă şi regizată de Alex Coteţ (scenarist „Teambuilding”, „Miami Bici 1&2”).

Costică (Nicu Banea) șomer și fără prea multe țeluri în viață, sătul să tot fie luat de prost, candidează la prezidențiale ca să fure locul de parcare al vecinului, fără să știe că este manipulat de partid, care, în secret, vrea să piardă alegerile ca să poată fura statul în continuare.

Blockbusterul hollywoodian care are premiera în acest weekend este „Venom: The Last Dance”. Aici Tom Hardy revine în rolul lui Venom, unul dintre cele mai mari și mai complexe personaje Marvel, pentru ultimul film din trilogie. Eddie și Venom sunt pe fugă. Vânați de ambele lumi, cei doi sunt obligați să ia o decizie dificilă care va trage cortina peste ultimul dans al lui Venom și Eddie.