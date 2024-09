Weekend trending în București, 7-8 septembrie: Două zile pline de festivaluri – muzică și cultură balcanică, fitness, ComicsFest și o plimbare prin Cotroceni

În acest weekend putem spune cu mâna pe inimă că am scăpat de caniculă, pentru că vor fi două zile cu o maximă de 29 de grade. Asta înseamnă o temperatură ideală pentru a ieși din casă și a te bucura de ce are orașul de oferit. Și iată care ar fi oferta pentru zilele de 7 și 8 septembrie.

Întotdeauna e o idee bună să optezi pentru o plimbare de weekend prin Cotroceni. Așa că, dacă alegi să faci asta în oricare dintre aceste două zile poți să bei cafeaua pe străduța Doctor Petre Herescu 26, unde vei găsi una dintre cele mai primitoare cafenele din oraș.

Throwback Coffee & Stories este deschisă într-o casă veche, cu o atmosferă caldă, oameni zâmbitori și un decor familiar. În cei trei ani de când e funcționează, a reușit să adune în jurul său o comunitate frumoasă și să fie unul dintre locurile de suflet ale multora care iubesc acest cartier. Terasa de aici este umbroasă și tare plăcută, iar în meniu mai au și alte lucruri bune în afară de cafea.

În Cotroceni mai există și această mică cofetărie artizanală numită YOYO: The Hidden Gem (Louis Pasteur 30). A apărut în peisajul bucureștean pe la sfârșitul lui 2023, într-un spațiu mic, un fost garaj, decorat minimalist. Prăjiturile de aici au și ele un aspect minimalist și foarte interesant, numai bun de tras în poză. Au și cafea de la Origo și băuturi răcoritoare artizanale. E cu siguranță un loc pe care trebuie să-l încerci când ieși la o plimbare prin Cotroceni.

O apariție interesantă pe harta Bucureștiului culinar este și The Kimchi (Intrarea Tudor Ștefan 32), un restaurant cu specific corean deschis de curând în zona Floreasca. Spre deosebire de magazinul-bistro de pe bld. Magheru, noua locație The Kimchi are și o terasă, iar meniul este ceva mai variat. Poți încerca aici bunătăți autentice coreene precum bulgogi, kimchi, kimbap și alte delicii. Meniul îl poți consulta aici.

La Bar.TON (Câmpineanu 24), pe 8 septembrie vin să gătească cei de la ikikiz kitchen. Vor avea un meniu inspirat din bucătăria vietnameză cu rulouri de hârtie de orez cu rață vietnameză, Pho bo de coaste scurte de vită / coadă de bou sau Pho vegetarian, budincă de sago cu nucă de cocos și mango. Prețul unui meniu întreg este de 160 de lei, iar disponibile sunt trei intervale orare: 17:00-18:30, 18:45-20:15, 20:30-22:00.

Evenimente

Balkanik Festival, unul dintre cele mai autentice festivaluri de world music din Europa, revine la București pentru cea de-a XI-a ediție! În perioada 6-8 septembrie, Grădina Uranus va deveni epicentrul cultural al orașului, găzduind o sărbătoare a muzicii tradiționale reinterpretate și fuzionate. Evenimentul continuă să fie un punct de întâlnire pentru comunitățile din București și pentru turiștii care vizitează capitala României special pentru acest festival.

Cea de-a XI-a ediție a Balkanik Festival conturează un veritabil muzeu viu în aer liber în care, vreme de trei zile și trei nopți, grădina istorică din centrul Bucureștiului găzduiește concerte live, târg artizanal, demonstrații meșteșugărești, dezbateri, DJ seturi, jam sessions, expoziții, video mapping pe turnul de apă, ateliere și activități pentru copii, tineri și adulți. Artiștii care vor urca pe scena festivalului în acest an sunt:

Sâmbătă, 7 septembrie:

Phuripe (ex-Ternipe, Ungaria)

Kermesz A L’Est (Belgia)

Shantel & Bucovina Club Soundsystem (Germania)

Duminică, 8 septembrie:

Mădălina Pavăl Orchestra (România)

Collectif Medz Bazar (Armenia-Franța)

BaBa ZuLa (Turcia)

Un bilet pentru o zi costă 85 de lei, iar un abonament costă 170 lei.

Festivalul George Enescu 2024 a început la final de august și continuă și în septembrie. Ajuns la cea de-a 26-a ediție, evenimentul este unul dintre cele mai cunoscute și prestigioase din lumea muzicii clasice la nivel internațional. Sâmbătă, 7 septembrie, în Sala George Enescu a UNMB va avea loc prima etapă a secțiunii „vioară”, la orele 09:00-14:00; 16:00-20:30. Duminică, 8 septembrie, la Ateneul Român va avea loc semifinala secțiunii „violoncel”, la orele 10:00-14:00; 16:30-20:00. Biletele și programul complet al evenimentului pot fi găsite aici.

Dacă tot vorbim de festivaluri, atunci trebuie să amintim și de ediția nr. 8 a București ComicsFest. Aceasta are loc pe 7 și 8 septembrie la Comics Club (Nerva Traian nr.4) cu expoziții de comics, webcomics și benzi desenate, caricaturi, Aleea Artistilor, live drawing, ateliere și animații. Prețul unui bilet este de 22 de lei.

Un alt festival de nișă este și Sense4FIT Summit 2024, care adună întreaga comunitate Fitness, Health, Wellbeing și Lifestyle. Deci, în weekend te poți alătura celor peste 10.000 de entuziaști ai wellness-ului pentru un eveniment de 2 zile la Romexpo. Vei învăța să te antrenezi cu cei mai buni prezentatori de fitness, antrenori de top, influenceri, medici și specialiști din peste 10 țări. Există și o zonă de expo destinată partenerilor, cu cele mai noi inovații din industrie, experiențe diverse, cursuri distractive și workshop-uri. Un bilet costă 340 lei.

Pe 8 septembrie, de la ora 19:30, ești așteptat și la Roaba de Cultură pentru un concert al lui Vlad Musta, artistul român care a cucerit inimile publicului la Vocea României și The Four. Intrarea e liberă.

Mare hype în acest weekend este și cu listening party-ul noului album al lui DOC. „Ne trăim viețile între parantezele socialului, conformității, normelor și am ajuns să credem că ele ne definesc. Noul album semnat DOC te îndeamnă să ieși din paranteze pentru a te cunoaște. Hai duminică, 8 septembrie, alături de DOC și de toată brigada Facem Records la Expirat, Halele Carol, unde ne strângem pentru un listening party al albumului intitulat „TOT””, scriu organizatorii. Prețul unui bilet este de 40 lei.

Tot pe 8 septembrie, Jezebel aniversează 15 ani de carieră națională și internațională pe scena teatrului Godot, într-un spectacol care se anunță a fi exploziv. Vreme de 3 ore, vocea inconfundabilă a lui Jezebel și cele 4 formule instrumentale ce o vor acompania te vor transpune dintr-o epocă în alta, dintr-un gen muzical în altul.

Naturalețea, ușurința cu care Jezebel trece de la tango argentinian la fado, de la chansonetă la muzică românească interbelică, de la jazz la folclor românesc reinterpretat și lăutarie, de la muzică cubaneză la folclor mexican, de la muzică clasică la muzică sacră aduc surprindere, fascinație, bucurie publicului cu care merge în astfel de călătorii muzicale. Prețurile biletelor sunt cuprinse între 120 – 160 lei.

Teatru & film

În ceea ce privește piesele de teatru, pe 8 septembrie se joacă la TNB deja celebra „Gaițele”, cu: Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Virginia Rogin și Adriana Trandafir. Este un spectacol în care vei putea vedea, ca printr-o lentilă deformată, cum suntem, cum trăim, cum iubim și, mai ales, cum ne chinuim (unul pe altul).

Poate te vei amuza, poate te vei speria, poate chiar vei acuza, dar sigur te vei distra. Vei râde în hohote de personaje grotești, de situații hilare, de relații absurde. Vei descoperi în „Gaițele” niște vampiri deghizați în ființe umane, în care s-ar putea să recunoașteți pe cineva cunoscut… dintr-o oglindă în care privești zilnic. Un bilet costă 185 lei.

Tot pe 8 septembrie se joacă și „INSPIR. EXPIR”, un spectacol prezentat în cadrul festivalului UNDERCLOUD, la Teatrul Dramaturgilor Români, sala Iosif Naghiu. „Un spectacol care, folosind umorul și autoironia, printre ritmuri de cabaret și lovituri de squash cu mingi imaginare, lansează o analiză asupra cauzelor pentru care tinerii (în special, dar nu numai) ajung să fie victime ale presiunii sociale generatoare de teamă constantă, nemulțumire în raport cu sine, furie, tristețe, letargie, depresie, anxietate”, se arată în descriere. Un bilet costă 50 de lei.

Pe marile ecrane au loc două premiere în acest weekend. „Longlegs” spune povestea agentei FBI Lee Harker, care este desemnată să rezolve misterul din spatele unor omoruri șocante, care par a fi opera unui criminal în serie.

Pe măsură ce ancheta se complică și apar indicii din sfera ocultismului, Harker descoperă că are o legătură personală cu ucigașul. O va ajuta însă asta să îi anticipeze mișcările înainte să fie prea târziu?

De asemenea, „Beetlejuice” se întoarce! După o neașteptată tragedie de familie, trei generații din familia Deetz revin acasă în Winter River. Încă bântuită de amintirea lui Beetlejuice, viața Lydiei este dată peste cap atunci când fiica ei rebelă, Astrid, descoperă misterioasa machetă a orașului în podul casei, iar portalul către viața de apoi este deschis accidental.

În timp ce problemele se adună pe ambele fronturi, e doar o chestiune de timp până când cineva pronunță Beetlejuice de trei ori, iar înșelătorul demon apare pentru a împrăștia haos.