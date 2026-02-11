Zelenski, anunț așteptat în ziua în care se vor împlini patru ani de la invazia Rusiei

Pokrovsk, Ucraina, 4 noiembrie 2025. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dreapta, și comandantul forțelor armate, generalul Oleksandr Sîrskîi, stânga, primesc un raport despre operațiunile defensive din sectorul de front de la Dobropillia, lângă Pokrovsk. FOTO: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Planul pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum național în Ucraina urmează să fie anunțat oficial de Volodimir Zelenski pe 24 februarie, au declarat surse diplomatice pentru Financial Times, potrivit Reuters.

Momentul ales pentru acest anunț este unul simbolic, marcând împlinirea a patru ani de la începerea războiului cu Rusia, pe 24 februarie 2022. Decizia de a prezenta acest plan vine pe fondul presiunilor diplomatice intense și a negocierilor purtate cu administrația de la Washington.

În declarațiile făcute reporterilor și publicate sâmbătă de biroul său, Volodimir Zelenski a confirmat că SUA au propus o nouă rundă de negocieri la Miami peste o săptămână, subliniind că americanii doresc rezolvarea conflictului până în luna iunie, înainte de alegerile lor de la jumătatea mandatului.

Deși negociatorii americani, conduși de Steve Witkoff și Jared Kushner, presează pentru un vot cât mai curând, oficialii de la Kiev susțin că organizarea alegerilor și a referendumului în luna mai ar necesita șase luni de pregătire și o încetare a focului pe toată durata campaniei.

Totodată, liderul ucrainean a precizat că a primit rapoarte despre „pachetul Dmitriev” — o propunere rusă de cooperare economică cu SUA de 12 trilioane de dolari — avertizând că orice acord bilateral nu poate încălca constituția Ucrainei, în special în privința teritoriilor.

În ciuda acestor planuri, negocierile stagnează în privința regiunii Donbas, unde Rusia cere controlul total, și a centralei de la Zaporojie. În timp ce SUA au propus să gestioneze direct centrala pentru a distribui energie ambelor părți, Moscova insistă pe controlul propriu, o variantă considerată inacceptabilă de Kiev.

Fără un consens pe aceste puncte cheie, termenul de martie pentru un acord pare nerealizabil, lăsând referendumul din mai drept o posibilitate ce depinde de evoluțiile diplomatice viitoare.



