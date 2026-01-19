„Ciudatul” accident feroviar soldat cu zeci de morți în Spania. Experții sunt „uimiți”, spune ministrul Transporturilor

Deraierea unui tren de mare viteză în Adamuz, Cordoba, duminică după-amiază a provocat cel puțin 39 de morți și alte zeci de răniți, mulți dintre ei în stare gravă, potrivit celui mai recent bilanț al autorităților spaniole.

Cauza accidentului este necunoscută, dar ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, l-a calificat drept un accident „cu adevărat ciudat”, menționând că s-a produs pe o porțiune de cale ferată plană, care fusese reabilitată în luna mai, conform El Pais.

Puente a afirmat clar că „nu se poate specula asupra cauzelor accidentului, foarte ciudate având în vedere că este vorba de o linie dreaptă pe un tronson renovat în luna mai a anului trecut, după o investiție de 700 de milioane, și cu un tren (cel al Iryo, n.r.) practic nou”.

Oficialul spaniol a adăugat că toți experții consultați „și-au exprimat uimirea” și a acordat un termen de cel puțin o lună pentru ca rezultatele anchetei să poată fi făcute publice.

Cum s-a produs accidentul

Un tren de mare viteză care circula de la Malaga la Madrid, cu aproximativ 300 de pasageri, a deraiat în apropierea satului Adamuz din Cordoba.

După deraiere, trenul a sărit pe linia ferată din sensul opus și a lovit un tren care circula din Madrid spre Huelva, cu aproximativ 200 de pasageri la bord.

Operatorul feroviar ADIF a declarat că accidentul s-a produs la ora 19:45, la aproximativ 10 minute după ce trenul de la Malaga la Madrid, operat de Iryo, a părăsit Cordoba.

Al doilea tren, care a suferit cel mai mult în urma impactului, aparținea companiei feroviare publice spaniole Renfe.

Toate trenurile de mare viteză între Madrid și Andaluzia au fost suspendate din cauza accidentului.

Ancheta, făcută de o echipă specializată

Conform El Pais, o echipă multidisciplinară va investiga cazul, începând de luni dimineață, și va cerceta centimetru cu centimetru, tronsonul de cale ferată din Adamuz (Cardoba) unde a avut loc duminică deraierea trenului care circula pe linia Malaga-Madrid.

Grupul, deja în curs de formare, va integra experți sub comanda Comisiei de Investigare a Accidentelor Feroviare (CIAF), creată în decembrie 2007 ca organism independent, deși afiliat Ministerului Transporturilor, pentru a conduce analizele tehnice care urmează accidentelor și incidentelor feroviare.