„Am chemat Poliția și am cerut să ne dea cea mai mare amendă posibilă”. Ce a spus Ludovic Orban despre un moment controversat de când era premier

Ludovic Orban a explicat, la podcastul politic HotSpot din studioul HotNews.ro, ce este în spatele fotografiei făcute într-un birou de la Guvern care a devenit virală pe Facebook în primăvara anului 2020, la începutul pandemiei.

„Această fotografie e făcută pe 25 mai, când era ziua mea de naștere. Eram la birou, n-am organizat nicio petrecere, am considerat-o o zi obișnuită de muncă M-am trezit cu colegii în birou. Ce era să fac de ziua mea? Să-i dau afară?”, a declarat Orban atunci când jurnalistul Laurenţiu Ungureanu i-a amintit de acel moment în care era premier.

„Și am mai spus un lucru: Am chemat Secția 1 de Poliție și am cerut să-mi dea mie și tuturor celor care au participat și care sunt vizibili în poză cea mai mare amendă pentru încălcarea oricărei legi. Am plătit amendă pentru portul nepotrivit al măștii și pentru fumat în spațiu închis”, a spus fostul premier.

„Eu mi-am cerut scuze public la oameni, mi-am pus cenușă în cap. A fost o greșeală umană”,a adăugat Ludovic Orban.

În fotografia respectivă el fusese surprins fumând, alături de mai mulți membri ai Guvernului Ludovic Orban: Raluca Turcan, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul de externe Bogdan Aurescu și ministrul transporturilor Lucian Bode.