ASE, singura universitate din România acreditată AMBA, continuă înscrierile la ROCA Executive MBA oferind burse și discounturi în valoare totală de peste 45 000 euro

Este suficient să navigăm pe două, trei pagini ale unor site-uri dedicate mediului de afaceri pentru a ne da seama imediat de multitudinea de schimbări care au loc aproape „peste noapte” în toate industriile: legislație și reglementări noi, automatizare, impactul inteligenței artificiale, telemunca și provocările sale, schimbări în atitudinea consumatorului și multe altele. Toate aceste schimbări au impact imediat asupra dinamicii organizațiilor și stilului managerial, provocarea principală a liderilor de astăzi fiind să țină pasul cu schimbarea.

Contextul acesta dinamic din business îi determină pe mulți lideri să caute metode prin care să își actualizeze cunoștințele teoretice și practice, dar și să identifice acele opotunități de networking care să le permită să fie la curent cu schimbările, să le înțeleagă și să găsească parteneri de încredere pentru a le gestiona eficient în organizațiile pe care le conduc. Învățarea pe tot parcursul vieții este deja un stil de viață al liderilor, urmarea unui program Executive MBA fiind calea firească pentru actualizarea și dezvoltarea competențelor.

Conform lui Vasile Alecsandru Strat, decan al Bucharest Business School: “A fi un lider înseamnă să deții un set distinct de abilități, calități și comportamente care te diferențiază și te ajută să îți motivezi și să îți ghidezi echipa către succes. Trăsăturile cheie ale unui bun lider presupun o combinație unică de viziune și direcție clară; integritate și etică, comunicare eficientă, inspirație și motivație și abilități de luare a deciziilor. Toate acestea se antrenează și se dezvoltă continuu prin educație, iar un program de Executive MBA este o variantă construită special pentru profesioniști cu experiență în management, aflați pe o asemenea traiectorie. ”

Academia de Studii Economice din București (ASE), prin școala de afaceri Bucharest Business School (BBS) are în oferta educațională în acest moment 3 programe MBA, fiind și singura universitate din România în clubul global al celor 300 acreditate internațional de Association of MBAs (AMBA):

ROCA Executive MBA (Româno – Canadian), în colaborare cu universitatea Université Quebeque a Montreal (UQAM) din Canada, cu o istorie de peste 30 de ani de excelență în leadership și afaceri. (www.canadian-mba.ro)

, în colaborare cu Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, Franța, program destinat profesioniștilor și managerilor care doresc să avanseze în plan profesional. (www.inde.ro) ENERGY MBA – program destinat profesioniștilor și managerilor din domeniul dinamic al energiei. (www.energy.fabiz.ase.ro)

Programul ROCA Executive MBA (Româno-Canadian) este un program academic cu dublă diplomă, organizat de Academia de Studii Economice din București, în cadrul facultății Bucharest Business School, și derulat în parteneriat cu Universitatea din Quebec la Montreal (UQAM), facultatea ESG (Ecole des Sciences de la Gestion). Programul ROCA Executive MBA se adresează profesioniștilor care au minimum 4 ani experiență în poziții de management, dețin o diplomă de licență, au un nivel de Engleză peste mediu și doresc să avanseze în carieră la nivelul următor. Programul se derulează în limba engleză, durează 2 ani academici distribuiți în 4 semestre și include 15 module principale. Fiecare modul se desfășoară în format hibrid, pe parcursul a două weekenduri. Aproximativ 30% din activitate se desfășoară online, în primul weekend, pentru a asigura flexibilitatea necesară liderilor din program, iar al doilea weekend al modulului acoperă aproximativ 70% din conținut și se desfășoară față în față în campusul BBS-ASE, pentru a facilita interacțiunea și lucrul în echipă.

Echipa programului include profesori BBS-ASE, lideri din business și profesori din Canada. Profilul internațional al programului este completat și de oportunitățile de vizite de studii, Milano, Tallin, Berlin, Bruxelles și Montreal sau de module studiate în Polonia sau Vietnam. De asemenea, studenții Executive MBA pot opta să participe la Summer School Montreal, o școală de vară organizată de UQAM în timpul căreia în echipe mixte cu studenți Executive MBA de pe 3 continente lucrează la un business case real pe care îl prezintă în fața unui grup de directori.

Costul total al programului este 15000 Euro pentru cei 2 ani, iar plata se realizează în 4 rate, câte una pentru fiecare semestru. Costul deplasării la Montreal (avion și cazare) este de aproximativ 10% din valoarea costului total al programului și este deja inclus în această sumă. Pentru a sprijini diversitatea și pe cei mai motivați lideri să vină în program a fost construită o politică atractivă de locuri speciale. Anul acesta, ASE-BBS, alături de Asociația absolvenților BBS oferă discounturi și burse în valoare totală de peste 45 000 euro, astfel: 20 de burse/discounturi reprezentând aproximativ 15% din taxa de școlarizare și 2 burse reprezentând aproximativ 33% din taxă.

Ramona Igreț, prodecan Bucharest Business School spune că: ”Programul ROCA Executive MBA este o experiență de învățare completă: îți actualizează și îmbunătățește competențele de business, provocându-te prin studii de caz și aplicații practice să te poziționezi în situații de afaceri foarte diverse, îți dă acces într-o comunitate internațională de oameni foarte inteligenți de la care poți învăța permanent și cu care te poți conecta și face schimb de experiență. Nu este ușor, dar răsplata este pe măsura efortului.”

Prima etapă a înscrierii este în derulare și se realizează până la mijlocul lunii iulie. A doua etapă de înscriere, pentru locurile rămase disponibile se prelungește până la data de 25 septembrie. Procesul de înscriere presupune trei etape: o evaluare inițială, realizarea și transmiterea unui dosar de înscriere, respectiv un interviu individual cu o comisie de admitere. Pe lângă acumularea de know-how și prestigiul dobândit prin obținerea celor două diplome, prin înscrierea în programul ROCA Executive MBA studenții devin membri în comunitatea absolvenților MBA @ BBS care include peste 3000 de membri și în același timp devin membrii unei comunități globale a UQAM, care include peste 12500 absolvenți, localizați pe 5 continente.

Dilek Saydan Batmaz, Fondator DB Academy, absolventă ROCA Executive MBA

“Ca student al programului ROCA Executive MBA, am fost pe deplin impresionată de câte are de oferit acest program dezvoltat în parteneriat de către ASE-BBS și ESG-UQAM. Profesorii, care provin de la ambele universități, împreună cu invitații din mediul de afaceri, aduc o paletă variată de expertiză, transformând această experiență de învățare într-una care te îmbogățește. BBS oferă, de asemenea, oportunitatea de a participa la cursuri de Executive MBA găzduite/organizate de alte universități partenere, cum ar fi Politecnico di Milano, unde am participat în Mai 2022 la un curs foarte interesant și folositor. În plus, programul a adus împreună un grup eterogen de manageri și antreprenori, oferind o oportunitate unică de a învăța unii de la alții și de a face networking cu colegii. Sunt mândră să fiu membră a Asociației Studenților și Absolvenților BBS și îmi face plăcere să particip la diversele evenimente de networking organizate de aceasta și de BBS.

Per total, abilitățile și cunoștințele pe care le-am câștigat sau reîmprospătat și legăturile pe care le-am creat, îmi vor fi cu siguranță de folos în noul parcurs antreprenorial pe care l-am ales recent. Sunt recunoscătoare că fac parte din acest program al BBS și din comunitatea creată în jurul acestuia.” Dilek Saydan Batmaz, Fondator DB Academy.

Irina Arsene, fondator și CEO Mindit.io și Mindit Consulting

“Un program MBA nu îți oferă doar expertiză tehnică (pe care o poți învăța și singur din cărți), ci îți creează un cadru, o structură, un mod de gândire și îți pune la dispoziție niște instrumente prin care să analizezi o afacere. Este excelent să știi ce întrebări să pui despre afacerea pe care vrei să o dezvolți. Un program de MBA îți oferă, de asemenea, acces la o rețea valoroasă de contacte de afaceri, împreună cu care poți valida ulterior ideea de afaceri sau de consultanță. Importanța unei rețele cu valori similare este crucială pentru orice antreprenor, și când am început afacerea de verificare a background-ului candidaților pentru slujbe, am validat ideea cu câțiva dintre colegii de la MBA.” Irina Arsene, fondator și CEO Mindit.io și Mindit Consulting.

Adrian Tiron – General Manger GourmetGIFT Romania

“Cu o carieră îmbogățită de multiple experiențe profesionale în industria telecomunicațiilor, am navigat prin diverse roluri profesionale, fiecare dintre ele reprezentând provocări unice și oportunități de învățare. Călătoria mea de până acum a fost mai mult decât a parcurge etape; a fost o căutare continuă a cunoașterii și a excelenței.

Pe măsură ce am progresat în carieră, importanța unui leadership strategic a devenit foarte clară. Executive MBA-ul mi-a oferit cadrul corespunzător pentru a-mi rafina competențele de business vitale precum leadership-ul și gândirea strategică, m-a asigurat că sunt echipat corespunzător pentru a conduce un business eficient în peisajul dinamic al afacerilor de astăzi.

Într-o lume a afacerilor aflată în continuă evoluție, a fi la curent cu cele mai recente tendințe și practici nu este negociabil. Acest program, ROCA Executive MBA este o poartă către cunoștințele de afaceri contemporane, menținându-mă la curent cu progresul din industrie.

Decizia de a urma ROCA Executive MBA la ASE nu este doar un pas înainte în cariera mea, ci reprezintă un salt pentru atingerea unor obiective mai ample.” Adrian Tiron – General Manger GourmetGIFT Romania.

