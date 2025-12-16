Impas pentru avionul de vânătoare de generația a cincea, dezvoltat de trei dintre marile puteri europene. „Foarte puțin probabil”

Model al proiectului franco-german de creare a unui avion de vânătoare european de nouă generație. Aeronava, care urma să fie operațională în jurul anului 2040, este piesa centrală a programului Future Air Combat System (FACS). Imagine publicată pe 19 februarie 2020. FOTO: Veronique BESNARD / AFP / Profimedia

Proiectul de 100 de miliarde de euro, în cadrul căruia cele trei țări urmau să construiască împreună un avion de vânătoare de generația a cincea pentru a înlocui aparatele de luptă Rafale ale Franței și Eurofighter ale Germaniei și Spaniei, este acum „foarte puțin probabil”, a spus o sursă.

Întâlnirea dintre miniștrii apărării din Franța, Germania și Spania, care a avut loc săptămâna trecută, nu a reușit să aducă o soluție pentru salvarea programului aviatic franco-germano-spaniol FACS (Future Air Combat System), care se confruntă cu probleme, au declarat marți persoane familiarizate cu acest subiect, potrivit agenției de presă Reuters.

Sursele au adăugat că Franța spera să amâne până anul viitor o decizie pe care Germania își dorea să o finalizeze până la sfârșitul lui 2025.

Anunțul că proiectul va trece la etapa următoare fusese prevăzut pentru reuniunea de la Bruxelles, din această săptămână, a șefilor de guvern din statele membre UE.

Cele trei țări au avut dificultăți și în a ajunge la un acord privind „norul de luptă” și sistemele de drone prevăzute în cadrul programului FCAS. Acest program urma să înlocuiască până în 2040 avioanele de luptă de generația a patra existente.

La baza disputei se află dorința contractorului militar francez Dassault de a prelua rolul principal în proiect, înaintea companiei Airbus, partenerul german – o poziție pe care Berlinul o consideră de neacceptat, au dezvăluit sursele.

Una dintre dificultăți este că cele două țări au nevoie de avioane de luptă pentru roluri diferite.

Franța are nevoie de avioane de vânătoare capabile să transporte focoase nucleare și să interopereze cu portavionul său, în timp ce Germania, care nu are portavioane, a acceptat deja să cumpere avioane de luptă F-35 din SUA pentru a transporta focoasele nucleare ale NATO.

Mai devreme în cursul zilei de marți, șeful Dassault a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul programului, afirmând că acesta depinde de disponibilitatea Germaniei de a-și reconsidera dependența de importurile de arme din SUA.

Ministerele Apărării din Franța și Germania nu au comentat imediat această chestiune, notează Reuters.