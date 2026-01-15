Barjă scufundată lângă Zimnicea. Concentrațiile de amoniu au crescut în zonă, anunță Apele Române

Concentrațiile de amoniu în zona barjei cu îngrășăminte chimice scufundată în 9 ianuarie lângă Zimnicea au crescut în decurs de două zile, anunță Administrația Națională „Apele Române”. Aceste concentrații se diluează după câțiva kilometri, se mai spune în comunicat. Apele Române mai notează că „nu este afectată calitatea apei în zona captărilor din aval”.

Reamintim că două barje s-au scufundat în Dunăre în 9 ianuarie, iar una dintre ele, încărcată cu 1.100 de tone de îngrășăminte chimice pe bază de azot, s-a scufundat la jumătatea distanței dintre portul Zimnicea și portul bulgăresc Sviștov. O altă barjă, care transporta clorură de potasiu, a avut o soartă similară, lângă Giurgiu.

Ambele nave transportau îngrășăminte agricole uzuale, nu substanțe toxice industrial, spuneau cei de la Apele Române.

„Apele Române continuă monitorizarea calității apei, iar în perioada 12–14 ianuarie, rezultatele analizelor au evidențiat creșteri ale concentrațiilor de amoniu în zona navei scufundate de la Zimnicea (1,57 mg/l N-NH₄ în data de 12.01.2026) și în aval de aceasta (2,64 mg/l N-NH₄ la 200 m, în data de 14.01.2026)”, se spune într-un comunicat remis joi.

„Aceste concentrații se diluează după câțiva kilometri, ca urmare a proceselor naturale de diluție și dispersie, debitele fluviului Dunărea asigurând o diluție suficientă”, spun cei de la administrație.

Apele Române mai notează că „nu este afectată calitatea apei în zona captărilor din aval, prima captare de apă pentru potabilizare fiind situată la peste 100 km în aval, în zona Chiciu, județul Călărași. Monitorizarea realizată în această zonă nu a relevat până în prezent modificări ale calității apei. Nu a fost semnalată mortalitate piscicolă”.

Administrația Fluvială a Dunării de Jos coordonează procedura de scoatere a barjelor din apă. „Aceasta presupune readucerea epavelor la suprafață prin etanșarea avariilor, evacuarea apei din interior și utilizarea sistemelor speciale de ridicare. În cazul în care ranfluarea nu este posibilă în condiții de siguranță, epavele vor fi tăiate controlat la fața locului și transportate către șantiere navale” se spune în comunicatul ANAR.