Când se opresc ninsorile. Cum arată prognoza meteo, după ce iarna a venit din nou, peste noapte

Începutul de săptămână a adus ninsori abundente în București și mai multe zone din sudul țării. Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri, unde intervin drumarii. Vremea va fi geroasă și astăzi, precum și în următoarele zile, o avertizare meteo fiind valabilă până pe 4 februarie, potrivit ANM.

Conform ANM, în prima jumătate a săptămânii vremea va fi deosebit de rece, ger noaptea și dimineața, mai apoi temperaturilor vor crește, chiar vor depăși și 10 grade în vest și centru. Ninsori sunt prognozate până miercuri, 4 februarie.

Temperaturi de până la -20 de grade

Până miercuri, temperaturi deosebit de scăzute se vor înregistra în Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului.

Astfel, în aceste regiuni temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor.

Începând de duminică seară, ninsorile s-au extins în jumătatea de sud a teritoriului, și s-a depus un strat de zăpadă de până la 10 cm.

Până la ora 10 este valabil un cod galben de ninsori viscolite în județele Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași și în județele Constanța, Tulcea (în special zona costieră).

În aceste zone, „vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50…55 km/h, viscolind temporar ninsoarea”, transmite ANM.

Ninsori și în cursul zilei de luni

Și pe parcursul zilei de luni va mai ninge slab, local în vest, sud și sud-est și izolat în rest. În noaptea de marți spre miercuri în centru și nord-est vor fi precipitații mixte, iar pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile sud-estice și sudice cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

Ulterior însă, din 4 februarie, vremea se va încălzi treptat datorită unei mese de aer cald care avansează dinspre Oceanul Atlantic, conform ANM.

„Temperaturile cresc, chiar depășesc 10 grade, în partea de vest, iar la nivelul întregii țări temperaturile vor fi peste mediile multianuale. Adică temperaturi ziua între 0 și 10 grade, izolat chiar mai ridicate, iar noaptea între -4 și -6 grade”, a declarat Mihai Huștiu, duminică, într-o intervenție la Digi24.

După ninsori, vin ploile

Meteorologul avertizează că, din cauza diferenței de temperaturi bruște vor apărea depuneri de polei, ghețuș sau ceață.

„În a doua parte a săptămânii, pe fondul temperaturilor tot mai ridicate, încep și precipațiile, mai ales sub formă de ploaie, dar atenție de la traziția aceasta de la aerul foarte rece la aerul foarte cald la nivelul săptămânii, foarte probabil vor fi posibile din nou depuneri de polei, ghețuș sau ceață în anumite zone”, a spus Huștiu.

Valul de temperaturi pozitive va fi unul scurt însă. Gerul va reveni peste România din nou după 9-10 februarie.

„De miercuri pătrunde acest aer mai cald, dar foarte probbail după câteva zile mai calde, aerul rece va reveni asupra țării noastre în special pe partea de est, nord-est a țării, undeva după 9-10 februarie”, a mai spus meteorologul.