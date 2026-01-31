Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță de când se încălzește vremea. „Temperaturile vor fi tot mai ridicate”

Vremea va continua să fie extrem de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, până la mijlocul săptămânii viitoare. Ulterior, un val de aer mai cald va pătrunde în țara noastră, iar temperaturile vor fi mai blânde, chiar vor depăși 10 grade, potrivit meteorologilor.

Un val de frig cuprinde jumătate de țară, iar noi alerte cod galben de ger au fost emise de ANM până luni, 2 februarie. Vremea va fi deosebit de rece și ninsori sunt prognozate până miercuri, 4 februarie.

Ulterior însă, vremea se va încălzi datorită unei mese de aer cald care avansează dinspre Oceanul Atlantic, a explicat sâmbătă meteorologul ANM Mihai Huștiu.

„După ziua de miercuri, vremea se va încălzi într-adevăr. Temperaturile cresc, chiar depășesc 10 grade, în partea de vest, iar la nivelul întregii țări temperaturile vor fi peste mediile multianuale. Adică temperaturi ziua între 0 și 10 grade, izolat chiar mai ridicate, iar noaptea între -4 și -6 grade”, a declarat Mihai Huștiu, într-o intervenție la Digi24.

Meteorologul avertizează că, din cauza diferenței de temperaturi bruște vor apărea depuneri de polei, ghețuș sau ceață.

„În a doua parte a săptămânii, pe fondul temperaturilor tot mai ridicate, încep și precipațiile, mai ales sub formă de ploaie, dar atenție de la traziția aceasta de la aerul foarte rece la aerul foarte cald la nivelul săptămânii, foarte probabil vor fi posibile din nou depuneri de polei, ghețuș sau ceață în anumite zone”, a spus Mihai Huștiu.

„Așadar, o să fie o săptămână viitoare care se împarte în două: prima jumătate a săptămânii cu vreme deosebit de rece, ger noaptea și dimineața, mai apoi cu temperaturi tot mai ridicate ce vor depăși și 10 grade în special în partea de vest, dar și partea de centru”, a spus meteologul ANM.

Valul de temperaturi pozitive va fi unul scurt însă. Gerul va reveni peste România din nou după 9-10 februarie.

„De miercuri pătrunde acest aer mai cald, dar foarte probbail după câteva zile mai calde, aerul rece va reveni asupra țării noastre în special pe partea de est, nord-est a țării, undeva după 9-10 februarie”, a mai spus meteorologul.