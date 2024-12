VIDEO Cel mai bun film din ultimii ani despre Contele Dracula a debutat în forță la box office

Disney și filmul său „Mufasa: Regele Leu” își dispută cu studioul Paramount și al său „Sonic the Hedgehog 3” primul loc la box office-ul nord-american, în timp ce noul lungmetraj „Nosferatu” a debutat în forță, peste așteptările analiștilor pentru o peliculă horror în această perioadă a anului, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Conform estimărilor privind vânzările de bilete în cinematografele nord-americane, Sonic 3, pentru care Jim Carrey a revenit din nou asupra retragerii din actorie, a fost ușor în față în timpul weekendului tradițional (38 de milioane de dolari între vineri și duminică, ajungând la un total de 59,8 milioane de dolari din 3.769 de săli de cinema de miercuri, ziua de Crăciun).

Mufasa în schimb a ocupat locul 1 pe parcursul celor cinci zile (cu încasări de 37,1 milioane de dolari între vineri și duminică și un total de 63,9 milioane de dolari din 4.100 de cinematografe începând de miercuri). În orice caz, atât producătorii Mufasa, cât și cei ai Sonic 3, au avut motive de sărbătorit în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Nosferatu” și Bob Dylan, în topul clasamentului box office

Între timp, două filme noi, remake-ul Nosferatu de la Focus Features și lungmetrajul biografic despre Bob Dylan A Complete Unknown de la studioul Searchlight, au debutat cu succes în perioada extinsă a sărbătorilor. Ambele filme au fost bine primite de critici și au depășit proiecțiile pre-lansare.

Nosferatu, regizat de Robert Eggers și avându-l pe Bill Skarsgård în rolul Contelui Orlok, a debutat pe locul trei cu 21,1 milioane de dolari în weekendul tradițional și 40,3 milioane de dolari în primele cinci zile de la lansare.

Studioul a raportat că 40% din spectatori și-au cumpărat biletele cu o zi înainte de a viziona filmul, ceea ce a dus la dublarea așteptărilor inițiale de 25 de milioane de dolari. Povestea gotică, cu Rating R, despre un vampir înfricoșător care urmărește o tânără bântuită, a costat aproximativ 50 de milioane de dolari pentru producție și pare să aibă suficientă putere de atracție pentru a-și justifica bugetul.

În Statele Unite filmele cu Rating R sunt cele care pot fi văzute în cinematografe de minorii cu vârsta de sub 17 ani doar alături de un adult însoțitor. Prin urmare, așteptările privind încasările lor sunt întotdeauna mai reduse comparativ cu alte tipuri de lungmetraje.

„Nosferatu are publicul de filme horror exclusiv pentru el până la finalul sărbătorilor,” spune David A. Gross, care conduce firma de consultanță cinematografică Franchise Entertainment Research.

Lungmetrajul a provocat un entuziasm uriaș în rândul criticilor de film din mai multe motive, cel mai important fiind că el este o readaptare modernă a filmului Nosferatu: Simfonia groazei din 1922 al regizorului german F.W. Murnau. Filmul lui Murnau este considerat atât unul de pionierat pentru genul horror, cât și un clasic al cinematografiei.

În filmul original al lui Murnau numele personajelor și anumite detalii ale poveștii au fost schimbate pentru a atrage mai mult publicul german. De exemplu, partea poveștii romanului lui Bram Stoker care se desfășoară în Marea Britanie este mutată în Germania iar numele contelui Dracula este schimbat în contele Orlok.

Însă nimeni nu și-a făcut iluzii cu privire la inspirația filmului. Întrucât Murnau nu a obținut niciodată aprobarea pentru lungmetraj din partea moștenitorilor lui Stoker, care murise cu doar 10 ani înainte, văduva scriitorului s-a adresat instanței. Ea a dat în judecată Prana Film, studioul german care a produs pelicula, și a obținut în justiție distrugerea tuturor copiilor sale. Însă câteva au supraviețuit iar restul e istorie: Nosferatu avea să devină un clasic al cinematografiei.

Noua adaptare a lui Robert Eggers are în prezent o rată a aprobării de 86% din partea criticilor de film și 75% de la publicul larg pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, în timp ce pe mai cunoscutul site IMDb are o notă medie de 7,8 / 10 din peste 16.000 de evaluări.

Filmul e regizat de un maestru al genului horror

Noul Nosferatu este regizat de cineastul american Robert Eggers care, deși avea în portofoliu doar 3 lungmetraje înainte de acesta, este considerat deja un maestru al genului horror datorită primelor sale două filme: The Witch („Vrăjitoarea”) din 2015 și The Lighthouse („Farul”) din 2017.

Cei care nu apreciază filmele de groază ar putea să recunoască stilul vizual emblematic al lui Eggers din al treilea său film, The Northman („Vikingul”), lansat în 2022 și inspirat de legenda lui Amleth, eroul scandinav medieval care a inspirat și personajul prințului Hamlet din piesa de teatru a lui Shakespeare.

În afară de Nosferatu lui Eggers, cele mai recente adaptări ale romanului lui Bram Stoker sunt The Last Voyage of Demeter, lansat în cinematografe în luna august a anului trecut, și Renfield, care a avut premiera în aprilie 2023.

Primul dintre ele a adaptat un capitol din romanul lui Stoker, şi anume partea în care sicriul acestuia este transportat din Transilvania către Anglia. The Last Voyage of Demeter („Ultima călătorie a lui Demeter”) l-a avut în spatele camerei pe André Øvredal, regizorul norvegian cunoscut pentru filme horror ca Trollhunter, The Autopsy of Jane Doe și Scary Stories to Tell in the Dark.

În schimb, Renfield (tradus de cinematografele de la noi drept „Asistentul vampirului”) a fost mai degrabă un film de acțiune-comedie pentru care marea atracție a ținut de faptul că legendarul Nicolas Cage a intrat în pielea contelui Dracula. Filmul, care l-a adus pe Dracula în zilele noastre, s-a învârtit însă în jurul lui Renfield, sluga sa dezechilibrată din romanul lui Stoker. Rolul titular a fost interpretat tocmai de Nicholas Hoult, care acum va juca și în filmul lui Eggers.

Însă ambele filme Dracula de anul trecut au fost decepții, atât pentru criticii de film, cât și în ceea ce privește încasările obținute din vânzarea de bilete în cinematografe. Așteptările pentru Nosferatu al lui Eggers sunt la cu totul alt nivel.

Cel mai în vogă actor de la Hollywood îl joacă pe Dylan într-un lungmetraj biografic

A Complete Unknown, cu Timothée Chalamet în rolul compozitorului cântecului Like a Rolling Stone, s-a clasat pe locul 6 la box office, cu 11,6 milioane de dolari în weekend și un total mai bun decât așteptările, de 23,2 milioane de dolari în primele cinci zile.

Pentru Searchlight, aceasta este a doua cea mai mare lansare din istoria studioului, după Notorious din 2009 (20,4 milioane de dolari în weekendul tradițional). Filmul biografic cu rating R a avut un buget de peste 70 de milioane de dolari, iar cum proprietarii cinematografelor păstrează aproximativ jumătate din încasări, A Complete Unknown are de înfruntat un drum dificil spre profitabilitate.

Din fericire, Chalamet și-a consolidat statutul de star profitabil odată cu succesele Wonka și Dune: Part Two, iar filmele despre muzicieni celebri, precum Bob Marley: One Love, Elvis și Bohemian Rhapsody, au fost extrem de populare pe marele ecran.

