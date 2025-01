LIVE Război în Ucraina, ziua 1050: Incendiu uriaș la un depozit de petrol din Rusia în urma unui atac masiv cu drone ucrainene

Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri la un depozit de petrol în partea europeană a Rusiei la granița cu Kazahstan, în orașul Engels, unde armata rusă are o bază militară de bombardiere strategice.

Un incendiu de proporții a cuprins un depozit de petrol miercuri în orașul Engels din regiunea Saratov, au raportat diverse canale media rusești Telegram, citate de The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a declarat că resturi de drone ucrainene au lovit o „instalație industrială” nespecificată în jurul orei locale 5:30, în cadrul unui atac „masiv” al dronelor asupra orașului. Canalul rusesc Telegram ASTRA a scris, că potrivit locuitorilor, un depozit de petrol din oraș a luat foc.

