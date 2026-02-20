Cele cinci mari puteri militare ale Europei își unesc forțele. Planul pe care îl vor anunța în curând

Soldații polonezi participă la predarea sistemului de rachete antiaeriene și artilerie PILICA către Escadronul 34 de rachete de apărare aeriană, în Bytom, Polonia, pe 21 noiembrie 2025 FOTO: Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cele cinci țări europene urmează să anunțe un plan de investiții în sisteme aeriene fără pilot, ca parte a eforturilor mai ample de stimulare a industriei de apărare în contextul invaziei Rusiei în Ucraina și al îngrijorărilor cu privire la angajamentul SUA față de NATO, informează Reuters.

Potrivit unui document consultat de Reuters și unei surse din cadrul Ministerului Apărării din Polonia, cele cinci țări intenționează să coopereze în dezvoltarea de drone autonome.

Războiul din Ucraina a demonstrat că dronele interceptor autonome pot constitui o alternativă eficientă la rachetele costisitoare de apărare aeriană, iar aliații europeni ai Kievului sunt dornici să învețe din experiența acestuia.

Grupul european al celor cinci miniștri ai apărării, care se întâlnește vineri la Cracovia, reunește țările cu cele mai mari cheltuieli militare de pe continent: Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie.

Cele cinci mari puteri militare se întâlnesc în contextul în care liderii europeni depun eforturi pentru a spori capacitățile de apărare, pe fondul îndoielilor tot mai mari ale Europei cu privire la angajamentul Washingtonului de a proteja continentul prin intermediul Alianței.

Declarația văzută de Reuters, care poate suferi încă modificări, afirmă că miniștrii „susțin o creștere reală a capacității de producție a bazei industriale europene de apărare” și „salută angajamentul UE de a oferi statelor membre o flexibilitate fiscală sporită pentru cheltuielile de apărare și de a crea instrumente de creditare”.

Cu toate acestea, se menționează că rolul UE este de a sprijini capacitățile de apărare care rămân la nivel național.

Miniștrii celor cinci țări se angajează, de asemenea, să colaboreze în cadrul NATO și al UE pentru a contracara amenințările hibride din partea Rusiei și să continue să sprijine Ucraina și eforturile de a găsi pacea, se arată în declarație.

În aceasta se mai precizează că obiectivul este „de a spori cooperarea noastră în ceea ce privește dezvoltarea și achiziționarea de efectori cu cost redus și platforme autonome pentru a obține efecte militare”.

În terminologia militară, „efectorii” sunt componentele unui sistem care produc un efect fizic, în timp ce „platformele autonome” sunt sisteme fără pilot capabile să ia decizii în mod independent.