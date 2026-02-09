Cine va beneficia de prima zi de concediu medical plătită, în afară de pacienții cronici

Ministerul Sănătății plănuiește să excepteze bolnavii cu afecțiuni cronice de la reglementarea privind neplata primei zile de concediu medical, intrată în vigoare la 1 februarie. Însă pacienții cu afecțiuni acute vor avea plătită prima zi de concediu medical doar în condiții mult mai stricte.

Pacienții cu afecțiuni acute sunt cei care se confruntă cu probleme medicale cu debut brusc și simptome de scurtă durată (câteva zile sau săptămâni), dar intense, care, de regulă, se vindecă complet după administrarea tratamentului.

Acești pacienți vor avea plătită prima zi de concediu medical doar în cazul în care sunt internați în spital – fie în regim de spitalizare continuă, fie de spitalizare de zi.

Ce înseamnă „boală obișnuită”

Pentru afecțiunile acute, medicii – de familie sau specialiști – eliberează, de regulă, concediu medical pentru codul de diagnostic 01 – boală obișnuită. Aceasta poate însemna de la gripă, viroză, indigestie, dureri de spate până la crize hipertensive, alergii, urticarii, traumatisme, fracturi, contuzii, căzături sau tăieturi.

„Pe codul 01 poate să intre orice afecțiune, cu excepția bolilor cronice celor care sunt pe coduri speciale – cancer, tuberculoză, boli cardiovasculare etc”, spune dr. Sandra Alexiu, medic de familie în localitatea Jilava din Ilfov și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, într-un dialog cu HotNews.

Dacă medicul specialist poate elibera până la 90 de zile de concediu medical pentru o boală obișnuită, medicul de familie este limitat de lege la 7 zile calendaristice de concediu medical, eliberate în două etape: 4 zile și 3 zile de concediu medical. Apoi, dacă se simte în continuare rău, pacientul poate merge cu bilet de trimitere la medicul specialist, pentru prelungirea concediului medical.

Excepții la neplata primei zile de concediu medical

În urma criticilor puternice din spațiul public, venite în special din zona ONG-urilor care apără drepturile pacienților cu afecțiuni cronice, Ministerul Sănătății a venit cu un nou proiect care aduce modificări. Mai exact, introduce excepții la măsura privind neplata primei zile de concediu medical.

Instituția condusă de Alexandru Rogobete a publicat, la finalul săptămânii trecute, în transparență decizională, un proiect de Ordonanță de Urgență ce modifică OUG adoptată la finalul anului trecut, care prevedea că prima zi a concediului medical nu va mai fi plătită pentru nicio categorie de pacienți, începând cu data de 1 februarie.

Cele cinci categorii propuse pentru a fi exceptate: