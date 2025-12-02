Ciprian Ciucu: „Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat”. Ce spune liberalul despre retragerea din cursă a altor competitori

Ciprian Ciucu, la ședinţa Consiliului Naţional al PNL, la Palatul Parlamentului din București, pe 15 septembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, a afirmat, la Digi24, că sondajele pe care le-a văzut confirmă ascensiunea Ancăi Alexandrescu în opțiunile de vot, astfel că aceasta ar fi principala sa adversară în cursa pentru București. Pe de altă parte, Ciucu spune că eventualele retrageri din cursă ale altor candidați sunt improbabile.

„Se confirmă creșterea Ancăi Alexandrescu de când și-a anunțat candidatura. A crescut constant. Mă așteptam să se plafoneze, dar a mers mai departe în urma unei campanii manipulative, cu tentă de ură. Pot să confirm că acum este principalul meu contracandidat”, a spus Ciprian Ciucu.

El s-a declarat încrezător că are în continuare prima șansă, chiar dacă nu se vor retrage din cursă alți candidați care să-i susțină candidatura.

„Sunt foarte sceptic că cineva s-ar putea retrage în favoarea altcuiva în acest moment (…) Discuția este tardivă”, crede liberalul.

De asemenea, a exclus posibilitatea să-i ceară candidatului USR, Cătălin Drulă, să se retragă din cursă.

„Poate că o să-i dau un telefon să-l întreb cum se simte, cum merge campania… Au fost momente neplăcute în utliemle zile pentru că am fost principala lui țintă în ultimele zile. Eu am dus o campanie cât se se poate de curată”, a comentat Ciucu.

Deși a dat asigurări că nu vede candidatura pentru București ca treaptă în drumul către o candidatură la președinția României, Ciprian Ciucu a spus că un succes al său este important și pentru PNL

„Miza nu este doar București. Un partid trebuie să câștige încrederea oamenilor, iar dintr-o astfel de poziție pot să impun niște standarde mult mai bine decât până acum. Pentru mine, pentru echipa lui Ilie Bolojan, o victorie ar însemna mult”, a mai spus Ciucu.

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor (separați de 0,1%), urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews. Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu două săptămâni, Ciucu deschidea clasamentul, Băluță era pe 2, iar Alexandrescu era pe locul 3.

Potrivit sondajului AtlasIntel, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, este creditat cu 23,3% și este urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%.

Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.