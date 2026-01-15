Ciprian Ciucu vrea o revoluție a impozitelor locale pentru mai mulți bani la Primăria Capitalei. Legea propusă

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri seară la Digi 24 că vrea să propună o formulă prin care jumătate din sumele încasate din impozitele locale de la sectoare „să ajungă” în bugetul Primăriei Municipiului București.

„Avem o problemă structurală. Eu stau într-un apartament de trei camere, cred că impozitul pentru mine personal, că am un salariu bun, că sunt primar, nu e o problemă, dar sunt oameni pentru care se simte. Se simt. Important este ce faci cu acești bani. Adică tu, ca primărie de sector… De aceea (…) poate o să propun o formulă ca jumătate din ceea ce vin la sectoare ca impozite, să ajungă și la PMB. De ce? Pentru că suntem schizoizi. PMB, primarul general, trebuie să facă politica de impozitare pe Capitală, că așa este legea. Nu poți să ai un impozit în sectorul 6 și altul în sectorul 4, la domnul Băluță. Avem aceleași impozite peste tot, suntem în același oraș. Dar primarul general nu are nicio motivație, și Consiliul General să crească taxe, impozite, să optimizeze, sau să scadă, acolo unde poate sunt prea mari, pentru că banii oricum se duc la sectoare. Adică unii încasează și folosesc, iar alții vin cu politica fiscală”, a spus Ciucu, la Digi 24, citat de Agerpres.

Edilul general apreciază că politica fiscală a primăriei este în prezent „foarte, foarte limitată de marjele pe care le decide Guvernul” și de aceea va veni în următoarele două luni cu o propunere în acest sens pentru o Lege a Capitalei.

„Deci, când am zis că o să vin cu o propunere pentru o Lege a Capitalei, sau o formulă predictibilă, la asta o să lucrez în următoarele luni. Două luni, că mai mult timp nu o să am”, a precizat Ciucu.

El și-a declarat intenția de a discuta cu primarii de sector, pentru găsirea unei formule în care lucrurile „să fie împărțite corect, atât ca responsabilități, cât și ca venituri”.

„Vreau să stau de vorbă cu primarii de sector, pe care îi respect, dar și ei trebuie să înțeleagă și să mă respecte, să găsim o formulă în care lucrurile să fie împărțite corect și în termen de responsabilități, pentru că avem iluminat public nu doar în centrul orașului, unde administrează PMB, ci și în cartiere, pe care trebuie să-l susțină financiar PMB. Deci și ca responsabilități, dar și ca venituri (…) În fine, important este și ce vom face cu acești bani. Pentru că trebuie să se vadă în calitatea serviciilor publice și în calitatea vieții și în calitatea spațiului public”, a declarat Ciucu.

Întrebat despre cuantumul impozitelor pe proprietăți, primarul a susținut necesitatea creșterii acestora pentru a fi susținută o calitate mai bună a serviciilor publice livrate de administrațiile locale.

„Dacă ne uităm la nivel european, ele nu sunt mari. Suntem în coada clasamentului. Dacă ne uităm la venituri, ele sunt undeva pe la jumătatea clasamentului (…) Era o reformă fiscală, negociată inclusiv în PNR și un angajament, un răboj, dar noi n-am mai crescut taxele și impozitele locale de foarte, foarte mult timp. Ilie Bolojan a asumat-o nivel guvernamental, tocmai ca să își ia el înjurăturile, să facă ceea ce este corect și nu este popular, pentru că știa că primarii nu o vor face niciodată. «Da, dați vina pe mine». A și zis-o. Sau la AMR, la Asociația Municipiilor. Da, nu e o măsură populară, dar era o măsură necesară, pentru a echilibra bugetul. Ați văzut cum a lăsat guvernul Ciolacu bugetul”, a mai spus primarul general Ciprian Ciucu.