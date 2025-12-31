Concedieri înainte de Revelion. ASF a început disponibilizările de personal, unele avize au fost date chiar astăzi

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a început disponibilizările de personal ca urmare a implementării noii organigrame la nivelul instituției.

Procesul a fost anunțat ca pregătit în premieră de Profit.ro, în prima parte a lunii decembrie. Surse din cadrul instituției susțin acum că o parte dintre salariații ASF au primit chiar azi, în ultima zi a anului, avize de disponibilizare.

Contactat de Profit.ro, președintele ASF, Alexandru Petrescu, a precizat că procesul este în desfășurare.