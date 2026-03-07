Vel Pitar anunță că retrage mai multe loturi de pâine. Cum pot fi identificate

Vel Pitar România a inițiat retragerea de pe piață a unor loturi de pâine, după depistarea unui corp străin într-un caz izolat, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), scrie Agerpres.

Produse vizate pot fi identificate după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

„Ca măsură de precauție, Vel Pitar România recheamă voluntar o cantitate limitată de pâine Domnească Alba de 1 kg și Deplina Extra albă 600g. În urma confirmării unui caz izolat de prezență a unui corp străin (fragment de material plastic, de culoare albă), din precauție și responsabilitate, compania a decis retragerea și rechemarea produselor din loturile menționate mai jos, indiferent de cifra care urmează după litera C, numărul de lot, pentru a elimina sau reduce orice risc potențial asociat”, se arată în anunțul companiei postat vineri seara pe site-ul ANSVSA.

Este vorba de următoarele produse: Pâine Domnească Albă 1 kg – loturile cu termen de expirare: 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C, 17.03.26C; Deplina Extra albă 600 g – lot cu termen de expirare: 05.03.26C.

Persoanele care dețin produsele cu loturile menționate sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugăsau să le returneze în magazinele de unde le-au achiziționat până la data de 17 martie 2026. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

ANSVSA spune că monitorizează îndeaproape această acțiune și colaborează cu operatorul economic Vel Pitar România pentru retragerea completă a produselor vizate de pe piață.