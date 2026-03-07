Trafic blocat pe ambele sensuri pe DN 1, în Bușteni, după un accident cu un TIR

Circulația rutieră pe DN 1 Ploiești-Brașov este complet oprită în stațiunea Bușteni, sâmbătă dimineața, după ce un autotren a lovit un parapet și a rămas imobilizat pe carosabil, anunță Centrul Infotrafic.

Incidentul s-a produs în zona Poiana Țapului, pe sensul spre Sinaia. După ce a lovit parapetul, autotrenul a rămas blocat într-o poziție care paralizează ambele sensuri de mers.

În urma impactului, șoferul tirului a fost rănit, acesta fiind preluat de echipajele medicale pentru îngrijiri de specialitate și evaluare clinică, preciează sursa citată.

La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Poliției Rutiere și utilaje de intervenție pentru a degaja carosabilul.

Până la deblocarea drumului, în zonă s-au format deja coloane semnificative de mașini. Șoferii care au în plan să traverseze stațiunile de pe Valea Prahovei sunt sfătuiți să utilizeze rutele alternative pentru a evita timpii mari de așteptare.