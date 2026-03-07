„Bone”, un bombardier american supersonic, a aterizat în Marea Britanie / „Nu poți aștepta mereu să fii atacat”

Rockwell B-1 Lancer, un bombardier supersonic utilizat de Forțele Aeriene ale Statelor Unite, a sosit vineri la baza RAF Fairford. Credit line: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Bombardierul B-1 Lancer a sosit vineri la baza RAF Fairford din Gloucestershire, după ce premierul Keir Starmer a autorizat SUA să folosească bazele britanice pentru lovituri defensive asupra siturilor de rachete din Iran, potrivit BBC.

Oficialii occidentali au confirmat anterior sosirea aeronavelor, programată pentru următoarele zile. Cu o lungime de 44,5 metri, bombardierul supersonic supranumit „Bone” (n.r. Osul) este cel mai rapid bombardier din Forțele Aeriene ale SUA, atingând viteze de peste 1.448 km/h.

Pilotată de un echipaj de patru persoane, aeronava are o anvergură a aripilor de 41,8 metri și o greutate de 86 de tone.

Dislocarea bombardierului are loc în contextul în care secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că atacurile asupra Iranului „urmează să crească dramatic”.

„Este vorba de mai multe escadrile de vânătoare, de mai multe capacități, de mai multe capacități defensive. Și este vorba de mai multe bombe lansate mai frecvent”, a spus oficialul american.

Mobilizare în Golf

Vineri, premierul britanic Sir Keir Starmer a discutat cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman despre situația statelor din Golf aflate în vizorul Iranului. Starmer l-a asigurat pe liderul saudit că Marea Britanie „este gata să sprijine apărarea regatului” dacă va fi necesar.

O purtătoare de cuvânt a Downing Street a confirmat dislocarea unor forțe adiționale: „În regiune vor fi trimise avioane de luptă, elicoptere și un distrugător britanic suplimentare”.

„Liderii au discutat, de asemenea, despre intensificarea cooperării în domeniul informațiilor pentru a sprijini operațiunile defensive și a proteja civilii”, a mai precizat ea.

În ceea ce privește energia, prințul moștenitor a prezentat „măsurile luate de regat pentru a stimula aprovizionarea globală cu petrol și a sprijini stabilitatea pieței”.

Sistemele „Bone”: Radar avansat și bruiaj electronic

Bombardierul american dispune de sisteme radar și GPS avansate pentru lovirea țintelor, fiind dotat cu dispozitive electronice de bruiaj, avertizare radar și un sistem de momeală pentru protecție.

Baza RAF Fairford, situată la granița dintre Gloucestershire și Wiltshire, a fost utilizată anterior de SUA pentru misiuni de bombardament greu pe distanțe lungi.

Deși Marea Britanie a acordat SUA permisiunea de a utiliza bazele britanice pentru a efectua lovituri defensive asupra instalațiilor, aceasta nu a participat la acțiunea propriu-zisă. Până în prezent, avioanele RAF s-au limitat la doborârea rachetelor și dronelor lansate de Iran asupra aliaților din regiune.

Un bombardier B-1 Lancer survolează plajele din Miami Beach în timpul show-ului aerian de Memorial Day, pe 24 mai 2025. Credit line: Jesus Olarte / AFP / Profimedia

„Nu poți aștepta mereu ca oamenii să te atace”

Într-un interviu acordat BBC Breakfast, liderul conservator Kemi Badenoch a criticat această abordare: „Trebuie să facă mai mult decât atât, trebuie să oprească bazele de rachete, trebuie să acționeze la sursă”.

Badenoch și-a intensificat apelurile către guvern pentru a permite RAF să atace bazele de lansare a rachetelor iraniene.

„Nu poți aștepta mereu ca oamenii să te atace. Uneori trebuie să te asiguri că ajungi primul acolo pentru a le împiedica să-ți rănească cetățenii”, a spus ea. Ea a adăugat că nu dorește să vadă „trupe pe teren”.

Vineri dimineață, purtătorul de cuvânt al premierului a declarat că răspunsul Marii Britanii este unul „limitat, specific și defensiv”, cu scopul de a proteja viețile și interesele britanice. Acesta a precizat că, în timp ce forțele britanice interceptează dronele în aer, armata SUA vizează direct bazele de lansare a rachetelor din Iran.

„Am spus în mod constant că vom lua măsurile necesare pentru a preveni viitoare atacuri, ceea ce, așa cum am stabilit în cursul săptămânii, înseamnă să permitem SUA să distrugă aceste rachete la sursă, în timp ce noi apărăm spațiul aerian”.

