FOTO Tezaur de bijuterii și morminte romane, descoperite sub fundația Spitalului Municipal din Constanța

Arheologii de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) au anunțat finalizarea cercetărilor din sectorul vechii necropole a Tomisului, unde au identificat zeci de artefacte romane, de la bijuterii și monede până la vase de sticlă și amfore africane.

Descoperirea a fost făcută în zona Necropolei orașului antic Tomis, chiar sub Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Arheologii au intrat pe șantier la începutul lunii septembrie 2025, iar cercetările s-au derulat în două etape, până în luna februarie 2026. Lucrările au vizat o zonă protejată, aflată în imediata vecinătate a celebrului monument „Cavoul cu orant”.

La finalul lunii februarie, reprezentanții muzeului au anunțat pe Facebook încheierea cercetărilor. Ei au precizat că multe dintre cele 34 de morminte romane identificate conțineau un inventar funerar bogat: „obiecte de port, bijuterii, vase de sticlă, monede și o cantitate impresionantă de ceramică”.

Printre descoperiri se numără și două piese excepționale: o inscripție în limba greacă din secolul al III-lea, care atestă o asociație religioasă la Tomis, și un umbo — partea centrală a unui scut de paradă, piesă descrisă de specialiști ca fiind extrem de rară.

Noile descoperiri confirmă importanța istorică a orașului antic Tomis în spațiul Mării Negre. Reprezentanții muzeului au precizat că, odată cu finalizarea cercetărilor, șantierul a fost predat Primăriei pentru a continua lucrările de modernizare la spital.