UPDATE Cum explică Primăria Capitalei blocajul de pe unul dintre șantierele importante ale Bucureștiului, tocmai când lucrările ajunseseră la jumătate

Lucrările de modernizare a liniei tramvaiului 5 sunt sistate, de luni, de constructor, consorțiul Mari Vila Com – Electromontaj – Luxten, din cauză că Primăria Capitalei a acumulat facturi emise și neplătite de 7 milioane lei, potrivit datelor transmise de municipalitate la solicitarea HotNews.ro. În total, situațiile emise până acum de constructor au fost de circa 26 milioane lei, din care municipalitatea a plătit circa 6,3 milioane lei. O situație de lucrări de circa 12 milioane lei este în curs de verificare. Rezolvarea plăților depinde de o înțelegere între primarul Nicușor Dan și consilierii PNL din Consiliul General.

Constructorul a explicat că de fapt a executat lucrări de 42 milioane lei, dar încă nu a facturat încă toată suma, stadiul fizic al lucrării fiind de circa 50%.

7 milioane neplătite, urmează o altă factură de 12 milioane de lei

Potrivit datelor comunicate de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, în data de 16.04.2024 au fost emise facturile aferente situației de lucrări nr. 1 în valoare totală de 4.828.394,6 lei TVA inclus. Facturile au fost achitate în data de 20.05.2024.

Apoi a fost emisă situația de lucrări nr. 2, valoarea totală a acesteia fiind de 8.627.268,23 lei cu TVA inclus.

„Pentru aceasta, în data de 18.06.2024 au fost emise facturile parțiale aferente, în valoare de 2.020.000 lei, din care a fost achitată suma de 1.531.331,41 lei în data de 28.06.2024. Astfel, a mai rămas de plată suma de 7.095.936,82 lei pentru situația de lucrări nr. 2”, se arată în răspunsul Primăriei Capitalei.

Constructorul a mai emis o factură de 12 milioane, aceasta este însă în verificări.

„În prezent, Compania Municipala Energetica Servicii SA, în calitate de supervizor si diriginte de șantier, verifică situația de lucrări nr. 3 în valoare totala de 12.667.300,10 lei, iar ulterior aceasta vor fi transmisă spre facturare”, se arată în răspuns.

Mesajul apărut pe șantierul din Barbu Văcărescu

De ce nu a plătit Primăria Capitalei aceste datorii?

Din lipsa banilor. În proiectul de buget, aprobat în luna martie, pentru această lucrare au fost prevăzuți doar 6,8 milioane lei, după ce consilierii PNL și PSD au cerut majorarea sumelor acordate pentru cele două subvenții de la termoficare și transport public. Or, municipalitatea nu poate plăti mai mult decât este bugetat.

În prezent, constructorul a ajuns la stadiul în care șina nouă este pusă pe mai multe segmente de drum.

Acum trebuie făcută o rectificare bugetară, prin care să se suplimenteze suma. Însă fără votul PNL, Nicușor Dan nu mai are majoritate în Consiliul General, deci nu ar putea trece rectificarea, decât dacă va ajunge la un acord în Consiliu.

„Primăria Municipiului București are bugetul necesar pentru finalizarea lucrărilor. Primarul General discută zilele acestea cu consilierii generali despre proiectul de rectificare bugetară care va fi pus pe ordinea de zi în următoarea ședință de Consiliu. Ulterior aprobării, facturile restante vor fi achitate antreprenorului”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Ce spune constructorul

UPDATE: Contactat de HotNews.ro, Marin Mândrilă, patronul Mari Vila-Com, a declarant că lucrările realizate până acum la linia 5 sunt în valoare de 42 milioane lei, iar Primăria a plătit doar 6,3 milioane lei.

„Am sistat lucrările fiindcă valoarea lucrărilor la linia 5 este de 162 milioane lei, eu am făcut cam jumătate din ele, sunt cu șantierul la 50% executat și am facturat sau avem situații de plată de 42 milioane lei, bani care nu ne-au fost dați. Din totalul de 42 milioane lei, Primăria ne-a plătit doar 6,3 milioane lei.

Au zis că nu au bani. Am văzut că au zis în presă că fac urgent ședință de Consiliu General. Am înțeles că au încercat să facă ședință de Consiliu General pentru rectificarea bugetară, ca să ne dea banii, sau un credit de la bancă, dar consilierii nu au vrut să se întrunească”, a explicat Mândrilă.

În ceea ce privește decalajul uriaș între lucrările pe care constructorul spune că le-a executat și ce a fost facturat, acesta spune că problema este la Primăria Capitalei.

„Ei nu au avut nici dirigenție de șantier pentru lucrarea asta, o firmă consultantă care să semneze documentele și atunci au dat un diriginte de șantier de la ei, de la primărie, care de când ne-am apucat până acum două săptămâni a semnat el și a verificat lucrările. Între timp au făcut o licitație pentru dirigenție, a câștigat o firmă, dar acum se ceartă între ei, până unde să semneze fiecare și mai avem o situație de 20 și ceva de milioane, pe care nu vrea să-o semneze nici unul, nici altul. Ne-au promis că mâine o să vină oamenii mei cu brațul de documente să semneze și situația aceasta”, a explicat constructorul.

Acesta spune că lucrarea este în avans, iar în decembrie este gata, dacă Primăria Capitalei va plăti facturile.

„Suntem în avans. Am făcut cam 50% din lucrare, noi am promis, în condițiile în care ne plătește, că în decembrie terminăm. Avem termen potrivit contractului în martie. Ne apucăm de treabă în momentul în care ne dau banii sau măcar să ne cheme și să spună, vă dăm cele 7 milioane, cea de 12 milioane peste două săptămâni și cealaltă, de 21 milioane mai târziu. Nu știu de ce nu ne-a chemat la discuții. Am vorbit cu domnul director de la infrastructură, dânsul ne-a spus că nu depinde de ei, primarul e foarte mulțumit de noi, dar nu se întâlnesc consilierii să aprobe”, a explicat constructorul.

PNL anunță că vrea să rezolve situația

Sebastian Burduja, liderul PNL București, dă asigurări că situația va fi rezolvată.

„ Lucrările la linia 5 s-au blocat pentru că Primăria Generală nu a mai făcut plățile necesare. Antreprenorul anunță asta printr-un semn pe șantier. Demarate în plină campanie electorală, aceste lucrări trebuie duse de urgență la bun sfârșit. Împreună cu viceprimarul general Stelian Bujduveanu și echipa de consilieri liberali, am solicitat convocarea de îndată a unei ședințe de consiliu general, pentru rezolvarea situației. Important nu este să căutăm vinovați, ci să rezolvăm cât mai repede problema pentru zecile de mii de bucureșteni care stau blocați în trafic în zona Aviației”, a scris Burduja pe Facebook.

Primăria Capitalei a început pe 19 februarie lucrările de modernizare a liniei tramvaiului 5, pe bd. Barbu Văcărescu, între Șoseaua Ștefan cel Mare și Podul Băneasa.

Contractul pentru reabilitarea liniei 5 de tramvai a fost atribuit în noiembrie 2023 asocierii Mari Vila Com – Electromontaj – Luxten pentru suma de 130 de milioane de lei, potrivit datelor din SEAP. Termenul de execuţie a lucrărilor este de 12 luni.

Lucrările presupun: