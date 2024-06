Cum pot birourile pet-friendly să îmbunătățească productivitatea și atmosfera la locul de muncă? Sfaturi practice cu ocazia zilei „Adu-ți câinele la muncă”

Nu încape nicio îndoială că românii iubesc animalele de companie, iar în fiecare an tot mai mulți dintre ei aleg să adauge un membru blănos familiei lor. Un studiu realizat de Ipsos pentru Mars Petcare a arătat că aproape 4 din 5 gospodării din România au un animal de companie, iar mai mult de jumătate dintre acestea dețin un câine. Nu e nicio surpriză, având în vedere că animalele de companie ne pot ajuta să ne eliberăm de stres și să ne îmbunătățim starea de spirit. Mulți angajatori au înțeles deja acest lucru și au început să introducă conceptul de birouri pet-friendly. Pe 21 iunie, cu ocazia zilei „Adu-ți câinele la muncă”, Mars sărbătorește acest concept împărtășind beneficiile birourilor pet-friendly și sfaturi practice pentru proprietari despre cum se pot pregăti pentru a-și lua prietenul patruped la muncă.

Birourile pet-friendly sunt un concept relativ nou în România, dar, încet-încet, ele devin tot mai răspândite. Potrivit Mars, unul dintre cei mai importanți producători de dulciuri, alimente și hrană pentru animale de companie din lume, prezența animalelor de companie la birou este benefică nu doar pentru ele, ci și pentru stăpâni, pentru ceilalți angajați și pentru companie în sine.

Prezența animalelor de companie în birou poate duce la reducerea stresului și a anxietății, la creșterea productivității și a creativității, precum și la promovarea pauzelor sănătoase. Doar câteva minute de plimbare sau joacă cu animalele de companie pot avea un efect calmant asupra angajaților, precum și un impact pozitiv asupra sănătății lor mentale și fizice. De asemenea, patrupezii funcționează și ca buni catalizatori sociali, încurajând interacțiunea între colegi și promovând un sentiment mai puternic de comunitate la birou, ceea ce poate contribui în mod semnificativ la calitatea muncii. În plus, s-a dovedit că adoptarea unor politici pet-friendly îmbunătățește satisfacția angajaților și echilibrul dintre muncă și viață personală.

„La Mars, credem că integrarea animalelor de companie în birourile noastre favorizează un mediu mai plăcut și mai productiv. Birourile pet-friendly nu numai că reduc stresul și îmbunătățesc sănătatea mintală, dar sporesc, de asemenea, satisfacția angajaților și consolidează dinamica echipei. Permițându-le Asociaților noștri să își aducă patrupezii la serviciu, creăm o atmosferă pozitivă în care atât Asociații noștri, cât și animalele de companie pot prospera. Acesta este motivul pentru care prezența animalelor de companie în birourile Mars a ajuns să stea la baza culturii companiei noastre.” – Lorena Magdas, Associate Relations Manager la Mars România.

Ca parte demersului de a crea o lume mai bună pentru animalele de companie, Mars nu doar că invită prezența animalelor de companie în birourile sale, dar încearcă, de asemenea, să inspire și să sprijine și alte companii în implementarea fără probleme a acestui concept. Un prim pas în acest demers ar putea consta în demararea unor discuții în interiorul companiei. Pentru a sprijini întreprinderile și proprietarii de animale de companie în acest sens, Mars a creat instrumentarul PETS WORK AT WORK™, o resursă online gratuită care oferă instrucțiuni și sfaturi pentru a vă ajuta să transformați biroul într-unul pet-friendly.

Pentru a asigura buna desfășurare a unei zile de primire a câinilor la birou, este important să vă pregătiți în mod corespunzător. Iată câteva sfaturi practice pe care trebuie să le luați în considerare înainte de a vă aduce câinele la serviciu, în cazul în care locul dvs. de muncă este deja pet-friendly:

Gândiți-vă la personalitatea câinelui dvs.

Gândiți-vă dacă animalului dvs. de companie îi place să întâlnească oameni noi și alte animale de companie care ar putea fi la birou. Dacă are tendința de a fi anxios în medii noi sau nu se simte confortabil cu persoane sau animale de companie necunoscute, s-ar putea să fie mai fericit acasă. Este important să vă asigurați că animalul dvs. de companie dorește să vină la birou la fel de mult cum doriți și dvs. să fie acolo.

Siguranța primează

Pentru a vă proteja colegii și animalele de companie, asigurați-vă că animalul dvs. de companie este sănătos și vaccinat. Dacă nu sunteți sigur, contactați din timp medicul veterinar și faceți-i toate vaccinurile necesare. De asemenea, asigurați-vă că acesta cunoaște comenzile de bază, cum ar fi „vino”, „șezi” și „stai”. Un comportament bun este esențial pentru o vizită bună oriunde ați merge.

Țineți-vă animalul de companie aproape și confortabil

Atunci când aduceți un animal de companie la serviciu, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că acesta este în siguranță și că nu afectează în mod negativ pe nimeni altcineva de la locul de muncă. În timpul zilei de lucru, folosiți o poartă specială, o lesă sau o cușcă pentru a vă ține animalul de companie în proximitatea dvs. și pentru a-l împiedica să se rătăcească. De asemenea, nu uitați să planificați pauze regulate pentru a vă scoate câinele afară la plimbare și pentru a-și face nevoile.

Pregătiți toate cele necesare pentru o zi de lucru distractivă și sigură

Pregătiți o geantă cu provizii pentru vizita patrupedului la birou. Nu uitați să includeți hrană pentru mesele lui obișnuite, recompense și boluri pentru mâncare și apă. Adăugați câteva jucării speciale (dar nimic zgomotos) pentru a-l ține ocupat și un pat sau o pătură preferată pentru a se putea odihni confortabil atunci când este timpul pentru un pui de somn. De asemenea, nu uitați să aduceți cu dvs. produse de curățenie, prosoape de hârtie și pungi igienice.

Asigurați-vă că spațiul de la birou este sigur pentru patrupezi

Asigurați-vă că prietenul dvs. blănos are un loc liniștit și confortabil unde se poate odihni oricând pe parcursul zilei, precum și că știe unde să găsească lucrurile de care are nevoie, inclusiv mâncare, apă și jucării. Asigurați-vă că zona este lipsită de pericole, cum ar fi cabluri sau obiecte mici care ar putea fi înghițite.

„La Mars, bunăstarea animalelor de companie se află în centrul a tot ceea ce facem. Prin inițiative precum instrumentarul PETS WORK AT WORK™ și programul nostru Better Cities for Pets dorim să oferim resurse și sprijin pentru a ajuta comunitățile și întreprinderile să devină pet-friendly. Acest lucru se aliniază cu Scopul nostru de a Crea o Lume Mai Bună Pentru Animalele de Companie, prin promovarea adopției, sprijinirea adăposturilor și integrarea animalelor de companie în viața de zi cu zi, inclusiv la locul de muncă. Mars se află în fruntea mișcării pentru birouri pet-friendly de peste un deceniu, întrucât birourile noastre din întreaga lume au adoptat acest concept, ceea ce a dus la angajați mai fericiți și la animale de companie mai vesele. Încurajăm și alte companii să urmeze exemplul și să experimenteze beneficiile transformatoare ale birourilor pet-friendly.” – Mihaela Negrescu, Senior Portfolio Manager la Mars.

Pentru mai multe informații despre birourile pet-friendly, puteți arunca o privire asupra Instrumentarului gratuit dezvoltat de Mars, care include un rezumat al tuturor beneficiilor conceptului, răspunsuri la cele mai frecvente întrebări, precum și indicații și sfaturi despre cum să introduceți conceptul în compania la care lucrați.

Articol susținut de Mars