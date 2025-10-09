Curtea Penală Internațională intervine în timpul vizitei lui Vladimir Putin într-un stat partener. Apelul de la Haga

Curtea Penală Internațională (CPI) a făcut apel la Tadjikistan să-și respecte obligațiile și să-l rețină pe președintele rus Vladimir Putin, care se află în prezent într-o vizită de stat pe teritoriul acestei țări din Asia Centrală, dat fiind faptul că liderul rus este vizat de un mandat de arestare emis de instanța internațională pentru crime de război în Ucraina, relatează EFE, conform Agerpres.

Într-o scrisoare trimisă marți Tadjikistanului și făcută publică joi, Paivi Kaukoranta, președinta Adunării statelor semnatare a Statutul de la Roma (tratatul CPI), reamintește că Putin este dat în urmărire internațională de CPI din martie 2023 pentru crima de război reprezentată de deportarea de copii ucraineni în Rusia începând cu cel puțin 24 februarie 2022.

Scrisoarea subliniază că statele membre ale CPI au obligația legală de a coopera pe deplin cu Curtea, ceea ce prevede arestarea și predarea persoanelor căutate de tribunal. „Capacitatea Curții de a-și îndeplini mandatul depinde de îndeplinirea de către state a obligațiilor lor de cooperare, în special în ceea ce privește arestarea și predarea persoanelor care fac obiectul unor mandate de arestare”, avertizează instanța internațională cu sediul la Haga.

În pofida avertismentului, Putin a aterizat miercuri la Dușanbe, capitala Tadjikistanului, unde a fost întâmpinat de președintele Emomali Rahmon. Cei doi au mers apoi la complexul „Unitatea națională și renașterea Tadjikistanului”, unde președintele rus a depus o coroană de flori în fața statuii lui Ismail Somoni, un conducător important al dinastiei Samani din Asia Centrală, considerat tatăl națiunii tadjice.

Vizita, prevăzută să dureze trei zile, coincide cu summitul Rusia-Asia Centrală, precum și cu o reuniune a Consiliului șefilor de stat ai Comunității Statelor Independente (CSI), iar Putin încearcă să profite de șederea sa pentru a se întâlni cu mai mulți lideri regionali, printre care președintele azer, Ilham Aliev.

La sosirea sa în Tadjikistan, Putin a subliniat rolul imigranților tadjici în economia rusă, în pofida intensificării discursului xenofob în Rusia și a raidurilor masive din această țară după atentatul de la Crocus City Hall din 2024. „Peste un milion de cetățeni tadjici trăiesc și lucrează în Federația Rusă și contribuie în mod semnificativ la creșterea economiei ruse”, a declarat el, potrivit TASS.

Tadjikistanul este stat semnatar al Statutul de la Roma, prin urmare are obligația legală de a coopera cu CPI, inclusiv în ceea ce privește arestarea și predarea persoanelor căutate de tribunal, notează EFE.

Nu este prima dată când un stat semnatar al actului fondator al CPI ignoră mandatul de arestare emis împotriva lui Putin. Anul trecut, CPI a denunțat Mongolia în fața organului său de supraveghere pentru că nu a dat curs cererii de arestare a liderului rus atunci când acesta a călătorit pe teritoriul său.

Ungaria a urmat același exemplu în aprilie trecut, refuzând să-l aresteze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în timpul vizitei sale în țară, în ciuda existenței unui mandat de arestare împotriva sa pentru crime de război și crime împotriva umanității în Fâșia Gaza, amintește agenția citată de presă.