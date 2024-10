Daniel Băluță retrage angajații Primăriei Sectorului 4 din Piața Unirii. „Sunt șocat de efectele generate de un demers legal”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că, într-o postare pe Facebook, că a dispus retragerea tuturor angajaților primăriei din Piața Unirii, Băluță afirmând că este „șocat” de efectele demersului său despre care spune în continuare că a fost unul legal.

„Sunt șocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranță centrul Capitalei, care au condus, astă seară, la rănirea celor doi colegi de la Primăria Sectorului 4, loviți în timpul intervenției brutale, cu excavatoarele Primăriei Generale. Suntem alături de colegii răniți și de familiile lor”, a scris Băluță.

În aceste condiții, Băluță anunță că a dispus retragerea tuturor angajaților primăriei sale din Piața Unirii.

„Pentru a pune în siguranță integritatea și viața angajaților Primăriei Sector 4, dar și a echipelor care lucrează la consolidarea planșeului peste râul Dâmbovița de la Piața Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor.

Consider că violența nu are ce căuta într-o administrație de capitală europeană”, a conchis Daniel Băluță.

Disputa a dus la deschiderea unui dosar penal pentru lovire

âConflictul dintre Primăria Generală și Primăria Sectorului 4 a pornit după ce primarul general, Nicușor Dan, a refuzat să elibereze Primăriei Sectorului 4 autorizație în regim de urgență pentru consolidarea și reabilitarea planșeului, spunând că nu ar avea bază legală să o emită deoarece legea permite emiterea unei astfel de autorizații doar în caz de pericol public.

În cursul nopții trecute, Daniel Băluță, a deschis șantierul în baza unei autorizații emise de Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță. Astăzi Nicușor Dan a venit la fața locului unde a cerut desființarea șantierului întrucât ar fi ilegal, însă Poliția Sectorului 4 a refuzat să îndepărteze gardurile care delimitează șantierul.

Nicușor Dan s-a întors luni seară pe șantierul deschis de primarul Daniel Băluță cu o dispoziție pentru desfințarea șantierului.

„Am emis o dispoziție prin care am dispus ca Poliția Locală Municipală să desființeze construcțiile ilegale de pe terenul nostru. Am înaintat acestă dispoziție constructorului, nu vrea să demoleze. Dacă Poliția Locală este împiedicată, am cerut sprijinul Poliției naționale. Această construcție nu se va face fără autorizație legală”, a declarat Nicușor Dan, în timp ce angajații Primăriei Sectorului 4 îi strigau că face un abuz.

La fața locului se află și zeci de jandarmi, precum și polițiști, care încearcă să aplaneze scandalul între polițiștii locali ai Primăriei Capitalei, veniți să demoleze gardul cu buldozerele, și Poliția Locală Sector 4.

Poliția Capitalei a anunțat că a fost deschis dosar penal, după ce două persoane au fost rănite. „Având în vedere sesizarea referitoare la vatămarea unor persoane, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi au condus conducătorul vehiculului la sediu și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe, în cadrul căruia se vor efectua cercetări, sub coordonarea unității de parchet. La fața locului au intervenit și echipaje de prim-ajutor, care au acordat celor două victime îngrijiri medicale de specialitate.