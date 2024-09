De ce căldura extremă îi afectează mai mult pe copii decât pe adulți. Explicațiile specialiștilor de la Harvard  

Creșterea temperaturilor și valurile de căldură afectează fiecare celulă din corpul uman, dar o fac diferit, în funcție de vârsta lui. Un copil rezistă altfel decât un adult tânăr sau o persoana în vârstă. Efectele căldurii asupra sugarilor și copiilor mici sunt influențate de o serie de factori care, atunci când se combină, modelează impactul pe care căldura excesivă îl are asupra sănătății și dezvoltării copiilor, arată un studiu realizat de Center on the Developing Child de la Universitatea Harvard.

Căldura extremă îi afectează pe sugari și copiii mici mai grav decât pe adulți. Corpurile lor mici se încălzesc mai repede și au o capacitate mai mică de a elibera căldură prin transpirație. De asemenea, sistemele biologice care reglează temperatura corpului la sugari și copii mici sunt mai puțin dezvoltate și, prin urmare, mai puțin eficiente. În plus, bebelușii și copiii mici nu sunt capabili să caute singuri medii mai răcoroase sau să bea apă fără să aibă nevoie de ajutorul unor adulți. Copiii și adolescenții cu afecțiuni cronice, cum ar fi astmul, obezitatea sau diabetul, sunt și mai susceptibili la boli provocate de căldură.

Efectele căldurii extreme la copiii mici

Temperaturile extreme sunt periculoase pentru oricine, însă bebelușii și copiii mici sunt extrem de vulnerabili. În perioadele de căldură extremă, modificările fiziologice din sarcină prezintă riscuri suplimentare, deoarece metabolismul intensificat și creșterea masei corporale generează deja mai multă căldură, ceea ce poate duce la nașterea prematură. Temperaturile ridicate se corelează, de asemenea, cu rate crescute de deces la naștere și nou-născuți cu greutate mică la naștere, situație care implică o mulțime de complicații de sănătate pe termen lung.

Pe lângă aceste efecte imediate, trebuie luate în seamă și următoarele situații:

Temperaturile extreme afectează funcția cognitivă și concentrarea

Căldura afectează funcția cognitivă și concentrarea, studiile indicând faptul că temperaturile optime în clasă pentru o performanță îmbunătățită sunt de 22 °C sau mai mici. Potrivit cercetărilor, căldura poate duce la timpi de reacție mai lenți, dificultăți de concentrare și modele de somn perturbate, afectând funcția cognitivă și învățarea la copii. În sălile de clasă în care aerul este prea fierbinte, elevii și profesorii se pot simți obosiți, nemotivați, distrași sau iritabili. Din fericire, aerul condiționat sau alte metode de răcire (ventilatoare), par să compenseze cele mai multe dintre efectele perturbatoare ale temperaturilor extreme în sălile de clasă.

Căldura extremă afectează calitatea somnului

Un somn suficient și de bună calitate asigură o creștere și o dezvoltare sănătoasă. Dovezile arată că micuții care nu dorm suficient în copilărie devin obezi până în adolescență. Deficitele de somn în copilărie cresc riscul de tulburări emoționale și comportamentale în copilăria mică; dezvoltarea limbajului, mai spun studiile, poate fi perturbată, iar abilitățile de rezolvare a problemelor sunt reduse.

Temperatura joacă un rol esențial în calitatea somnului. Pe măsură ce corpul se pregătește pentru somn, temperatura corpului scade, de obicei, pregătind corpul pentru somn. Căldura externă poate bloca acest lucru, ceea ce duce la un somn prost și la scăderea randamentului în timpul zilei. Vestea bună este, și dovezile au arătat acest lucru, că tiparele de somn ale bebelușilor pot reveni după valurile de căldură. Acest lucru demonstrează că efectele negative ale unui val de căldură nu sunt permanente și pot fi prevenite prin reducerea expunerii bebelușilor la căldură.

Temperaturile extreme activează răspunsul la stres

Creierul detectează căldura extremă ca o amenințare la bunăstarea corpului. În condiții de temperaturi extreme, el activează sistemul de răspuns la stres. Activarea excesivă a acestuia în timpul sarcinii și la copiii mici poate perturba dezvoltarea circuitelor sănătoase de reglare emoțională în creierul aflat în curs de dezvoltare. Printr-o combinație de factori de mediu și schimbări biologice care au loc în corp, căldura excesivă este vinovată și pentru creșterea comportamentelor violente, conflictelor, dar și cazurilor de sinucidere.

Deoarece copiii mici sunt atât de puternic afectați de mediul și relațiile din jurul lor, reducerea efectelor căldurii poate atenua factorii care contribuie la dezvoltarea problemelor de sănătate mintală și comportamentală la copii.