DENT ESTET 4 KIDS marchează un nou capitol în educația dentară la copii prin lansarea cărții-eveniment „O poveste despre dințișori și supereroi salvatori”

DENT ESTET lansează, astăzi, 20 iunie, prima carte din istoria de 15 ani a DENT ESTET 4 KIDS – „O poveste despre dințișori și supereroi salvatori”, o nouă acțiune aniversară din seria ce marchează împlinirea a 25 de ani de la deschiderea primei clinici din cadrul grupului devenit lider consacrat pe piața serviciilor stomatologice din România.

Scrisă de Georgeta, mama actriței Bianca Brad, cartea reprezintă un nou capitol în misiunea asumată de DENT ESTET de a promova educația și prevenția dentară pentru un zâmbet sănătos la orice vârstă. Personajele Captain HaHa, Miss Ray X, Obturis, Orto Denta, Regina Zirconiu și Sigilio vor prinde viață în lectura Biancăi Brad, în cadrul evenimentului organizat în clinica DENT ESTET 4 KIDS 1, din București.

“Creată cu multă dragoste de mama talentatei actrițe Bianca Brad, această carte simbolizează dedicarea noastră pentru educarea copiilor și a părinților în ceea ce privește sănătatea dentară. Prin poveștile captivante despre personajele create pentru pacienții noștri, această carte transformă vizitele la dentist într-o aventură plină de magie și învățăminte, ajutând la reducerea anxietății și la încurajarea unei atitudini pozitive față de sănătatea orală. Este un nou pas pe care DENT ESTET 4 KIDS îl face pentru a-i ajuta pe copii să înțeleagă importanța igienei orale de la cele mai fragede vârste, astfel încât aceștia să se bucure de dinți sănătoși întreaga viață. Este un moment emoționant pentru comunitatea DENT ESTET și pentru mine, cu atât mai mult cu cât fiul meu, Carol, împlinește astăzi, 20 iunie, 18 ani și a ales să fie alături de noi pentru a-și aniversa ziua de naștere. El a fost primul pacient al clinicii și motivul pentru care am adus în România conceptul de stomatologie pediatrică. În urmă cu 16 ani, am realizat că nu existau medici specializați în tratamente dentare pentru copii, care să răspundă nevoilor lor specifice și am decis că trebuie să-mi îndrept atenția și asupra acestui segment. Pentru noi, fiecare zâmbet sănătos pe care l-am creat este o victorie, iar această carte este un cadou pentru toți cei care cred în puterea educației și prevenției.” – dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.

Cine sunt Supereroii salvatori DENT ESTET 4 KIDS

Personajele Captain HaHa, Miss Ray X, Obturis, Orto Denta, Regina Zirconiu și Sigilio sunt eroii creați de DENT ESTET 4 KIDS pentru a lupta pentru îngrijirea orală a copiilor din România, fiecare simbolizând diferite proceduri și tratamente stomatologice. Cu ajutorul acestor personaje de poveste, care îi însoțesc în timpul vizitei în cabinetele stomatologice, copiii învață despre îngrijirea dinților într-un mod captivant și accesibil.

Cei 6 supereroi au fost creați în cadrul strategiei dezvoltate de clinicile DENT ESTET 4 KIDS și DENT ESTET 4 TEENS, în cadrul cărora au fost tratați până în prezent peste 73.000 de pacienți unici, de a promova beneficiile educației și prevenției, prin programe educaționale, colaborări cu organizații caritabile și diverse instituții de învățământ, precum și campanii de conștientizare.

„Sănătatea și accesul la servicii de excelență pentru toți copiii au fost de la început priorități pentru Salvați Copiii România. Un copil sănătos se va dezvolta la potențialul lui maxim și mai ales se va bucura de fiecare joc și interacțiune cu ceilalți. De aceea este valoroasă pentru noi colaborarea cu DENT ESTET, pentru că așa ne asigurăm că și copiii vulnerabili au parte de servicii stomatologice de calitate” – Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Cartea „O poveste despre dințișori și supereroi salvatori” are rolul de deveni un instrument valoros pentru părinți în educația copiilor lor, nu doar atunci când merg la dentist, ci și acasă. Evenimentul de lansare va fi transmis live pe site-ul desprecopii.ro, una dintre cele mai mari și influente comunități online din România dedicată părinților și viitorilor părinți.

Încă de la deschidere, DENT ESTET și DENT ESTET 4 KIDS și-au propus să devină promotori ai educației orale în România, dr. Oana Taban și echipa sa medicală asumându-și rolul de a-i educa pe copii, dar mai ales pe părinți privind importanța igienei orale, a vizitelor periodice la cabinetul stomatologic, dar și a respectării planurilor de tratament pe o perioadă lungă de timp, pentru ca rezultatele să fie cele dorite.

Programe precum „În vizită la Zâna Măseluță”, „Să creștem zâmbete sănătoase”, dar și parteneriate cu organizațiile „Salvați Copiii România”, „Ajungem Mari” și Asociația Magic sunt doar câteva dintre inițitivele DENT ESTET care se adresează comunităților, cu accent pe partea de educație medicală, dar și a sănătății orale a românilor.

„Prin MagicHelp – Rețeaua Solidarității, un proiect care a creat prima aplicație din România care conectează nevoile familiilor cu copii grav bolnavi cu întreaga comunitate ce dorește să ofere, DENT ESTET se îngrijește, de trei ani încoace, să dăruiască zâmbete sănătoase și frumoase celor prea încercați de viață. În clinicile DE 4 KIDS, acești copii au acces gratuit sau cu reduceri consistente la servicii stomatologice și tehnologie performantă, iar medicii DENT ESTET 4 KIDS le-au fost alături și le-au construit încrederea de a merge la dentist fără teamă, ci chiar cu bucurie. Sunt niște oameni minunați: blânzi și răbdători – atribute de care copiii cu diagnostice oncologice sau cu nevoi speciale au atât de mare nevoie. Avem în DENT ESTET parteneri magici și le mulțumim pentru asta! ” – Asociația Magic.

De asemenea, clinicile DENT ESTET au investit periodic în realizarea de cercetări la nivel național pentru a analiza starea de sănătate orală la nivelul populației din România și pentru a identifica atitudinile și comportamentele românilor din mediul urban în ceea ce privește sănătatea lor orală.

Despre DENT ESTET

Grupul DENT ESTET a fost înființat în anul 1999, iar în prezent este lider de piață în domeniul serviciilor de medicină dentară din România. În cei 25 de ani de existență, a dezvoltat o comunitate de peste 500 de membri implicați, dintre care 185 de medici care își desfășoară activitatea exclusiv în cadrul clinicilor DENT ESTET. În prezent, grupul deține 18 clinici stomatologice multidisciplinare în București, Timișoara, Sibiu, Brașov, Ploiești, Cluj-Napoca, Oradea, Craiova și Arad, destinate tuturor categoriilor de vârstă, 7 divizii de excelență unice în România (DE Implant Division, Aesthetic Division, Ortho DE Digital Team, DE Laser Division, DE Periodontics Team, DE Endodontics Team, DE Prevention&Prophylaxis Division), primul laborator de tehnică dentară digitală – Aspen.

Printre inovațiile majore aduse pe piața din România se numără DENT ESTET 4 KIDS (2008) și DENT ESTET 4 TEENS (2012), primele clinici stomatologice din România și din Estul Europei dedicate exclusiv copiilor și adolescenților. Din 2008, clinicile DENT ESTET 4 KIDS s-au dezvoltat exponențial, iar astăzi există, în portofoliu, 6 clinici dedicate exclusiv copiilor și 5 departamente de Kids în cadrul clinicilor de adulți.

Clinicile DENT ESTET sunt aliniate la standardele internaționale în domeniul stomatologiei, prin acreditările primite de la numeroase instituții mondiale, dintre care menționăm International Team for Implantology, Digital Dentistry Society, Leading Implant Centers, The European Federation of Periodontology, World Federation of Orthodontists, American Academy of Cosmetic Dentistry. Suntem primii care am implementat în România Certificatul de Asumare a Calității, în beneficiul pacienților noștri.

Din anul 2016, DENT ESTET face parte din grupul MedLife, o companie românească cu tradiție, care a ales să investească în alte proiecte românești cu impact asupra comunităților locale.

Articol susținut de DENT ESTET